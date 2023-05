Game & Watch: The Legend of Zelda in sconto! -20%

Se siete fan sfegatati della saga di The Legend Of Zelda e avete sempre desiderato possedere il Game And Watch a essa dedicato, oggi è il vostro giorno fortunato! Abbiamo infatti scoperto un'offerta imperdibile su Unieuro, una delle più importanti catene sul suolo italiano, che vi permetterà di aggiudicarvi il Game And Watch: The Legend Of Zelda a un prezzo eccezionale!

Infatti, generalmente il Game And Watch: The Legend Of Zelda viene venduto al prezzo di 49,99€, ma oggi avete la possibilità di portarlo a casa a soli 39,99€, con uno sconto del 20%. Non perdete questa occasione unica per aggiungere alla vostra collezione un pezzo di storia dei videogiochi a un prezzo davvero vantaggioso!

Il Game and Watch: The Legend Of Zelda non è solo un semplice gioco, ma una vera e propria console portatile da collezione che omaggia la serie classica degli anni '80. Questo dispositivo è stato creato per celebrare i 35 anni della saga di The Legend Of Zelda e al suo interno racchiude tre titoli memorabili che hanno fatto la storia dei videogiochi.

Avrete l'opportunità di immergervi nuovamente in alcune delle avventure più emozionanti di Link, grazie alla presenza dei giochi The Legend Of Zelda, Zelda II: The Adventure Of Link e The Legend Of Zelda: Link's Awakening.

Ma non è tutto, il Game and Watch: The Legend Of Zelda svolge anche la funzione di orologio, proponendo durante il passare delle ore delle animazioni a tema davvero simpatiche. Inoltre, troverete al suo interno una versione speciale del classico gioco "Vermin", con Link come protagonista.

