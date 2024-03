Game Pass Ultimate regala YouTube Premium: ecco i dettagli

Game Pass Ultimate è noto per offrire giochi gratis nel catalogo dell'abbonamento, ma anche una serie di vantaggi aggiuntivi che spesso esulano dai videogiochi in senso stretto, come la prova di tre mesi di YouTube Premium.

Come riporta Gamespot, infatti, uno dei bonus del servizio in abbonamento di Microsoft riguarda la celebre piattaforma di contenuti video.

I membri di Game Pass Ultimate possono accedere alla scheda "Vantaggi" del proprio profilo di abbonamento per trovare una pagina che offre tre mesi di YouTube Premium a €0.

L'unico problema è che l'offerta non è valida per chi si è iscritto in precedenza a YouTube Premium, nemmeno alla prova di tre mesi a disposizione per tutti gli utenti. Inoltre, l'offerta non è cumulabile se siete già abbonati a YouTube Premium, e dovrà essere riscattata entro il 22 maggio 2024.

L'abbonamento di YouTube Premium costa normalmente €14 al mese o €140 l'anno, perciò si tratta di un bel risparmio per provare le potenzialità del servizio. L'abbonamento Premium rimuove tutti gli annunci dai video della piattaforma, e gli abbonati possono anche scaricare video e guardarli in background. Infine, nell'abbonamento c'è la possibilità di ascoltare musica senza annunci tramite l'app YouTube Music.

Così potete vedere tutti i video del mondo in tranquillità, almeno quelli che non vendono tirati giù senza pietà dalle aziende come The Pokémon Company.

Ovviamente questo si aggiunge a tutti gli altri vantaggi già disponibili per gli abbonati a Game Pass Ultimate, che si aggiornano con una certa periodicità. Per non parlare dei giochi gratis, chiaramente, che ogni mese vengono aggiunti al catalogo di Game Pass su Xbox e PC.

Da poche ore è arrivato Diablo IV, giusto per fare uno dei nomi più pesanti tra i giochi che sono presenti nel catalogo. E così sarà anche ad aprile, con una serie di titoli già confermati da un po'.