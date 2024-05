Game Pass, gratis da oggi il big del mese di maggio

Xbox Game Pass continua con le novità di questo mese di maggio, visto che ora tocca al big assoluto di questo mese, ossia Hellblade 2.

Chi è abbonato al servizio (fatelo vostro anche voi su Amazon) sapeva che questa settimana sarebbe arrivata una delle esclusive più attese dai fan.

Esclusiva che il nostro Gianluca ha recensito egregiamente nel suo articolo, spiegandovi che «a fronte di un'intreccio tutto sommato prevedibile e di una durata complessiva limitata, Senua's Saga Hellblade II propone un ulteriore passo evolutivo rispetto al suo predecessore, immergendo il giocatore in atmosfere malsane e sulfuree, facendogli vivere sulla sua pelle la violenza fisica e psicologica del mondo in cui la protagonista si ritrova, suo malgrado, a combattere.»

Senua's Saga Hellblade II è infatti disponibile a partire dalla giornata di oggi, 21 maggio, sul catalogo di Xbox Game Pass.

La descrizione del gioco recita:

Con l'intenzione di salvare le vittime degli orrori della tirannia, Senua affronta una battaglia per vincere l'oscurità, fuori e dentro di lei.

Addentrati nel nuovo capitolo della storia di Senua, un'esperienza narrata attraverso un'immersione dal taglio cinematografico, immagini realizzate meravigliosamente e suoni avvolgenti.

Il ritorno di Senua in un'avventura brutale di sopravvivenza attraverso il mito e i tormenti dell'Islanda dei vichinghi.



Un'esperienza di immersione cinematografica creata con grande cura

Addentrati nella storia e nel mondo di Senua, attraverso immagini realizzate meravigliosamente e suoni avvolgenti.



Esplora il mondo attraverso gli occhi e le orecchie di Senua, come un guerriero celtico colpito da psicosi. Un viaggio epico nell'Islanda del 10° secolo, ricreata a partire da luoghi reali con dettagli incredibili. Senua lotta per la sopravvivenza attraverso combattimenti violenti e cruenti.