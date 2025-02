FromSoftware "litigò" con Sony per Dark Souls

Dopo il successo di Demon’s Souls, FromSoftware si rifiutò di collaborare nuovamente con Sony per il "sequel", Dark Souls, a causa delle difficoltà incontrate con la gestione del primo gioco.

Secondo quanto rivelato da Shuhei Yoshida, ex presidente di Sony Interactive Entertainment (via VGC), il rifiuto di Sony di pubblicare Demon’s Souls (trovate il remake su Amazon) a livello globale fu un colpo duro per lo sviluppatore giapponese.

Nonostante il gioco fosse stato sviluppato in collaborazione con Japan Studio (ora dismesso), quest’ultima scelse di non localizzare il titolo per i mercati occidentali, ritenendolo troppo difficile e poco accessibile.

Così, Demon’s Souls fu pubblicato negli Stati Uniti da Atlus e in Europa da Bandai Namco, dove ottenne un successo che Sony non aveva previsto.

Yoshida ha spiegato che FromSoftware stava già lavorando su un sequel ma, deluso dalla gestione di Demon’s Souls, decise di lavorare con Bandai Namco per Dark Souls.

Questo portò alla nascita di uno dei franchise più iconici e amati del mondo dei videogiochi, che avrebbe segnato la nascita della celebre serie Soulslike.

Nonostante ciò, alcuni anni dopo, Sony riuscì a collaborare nuovamente con FromSoftware per Bloodborne, un altro capolavoro che confermò la stima reciproca tra le due parti (e di cui i fan chiedono da anni un sequel).

È affascinante pensare a come le scelte iniziali di Sony abbiano influenzato il corso della storia dei videogiochi. Se avessero trattato Demon’s Souls con maggiore attenzione, probabilmente avrebbero avuto un impatto molto più grande già all'inizio.

La serie Dark Souls ha senza dubbio rivoluzionato l'industria, ma la riflessione è: quanto diverso sarebbe stato tutto se Sony avesse visto il potenziale del gioco fin dall'inizio? Forse non lo sapremo mai.

Per ora, è meglio accontentarsi di Elden Ring Nightreign, il nuovo souls cooperativo ambientato nell'universo di Elden Ring, che sarà disponibile dal 30 maggio anche in ottime edizioni speciali.