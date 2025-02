Data di uscita ed edizioni speciali di Elden Ring Nightreign

FromSoftware e Bandai Namco Entertainment hanno annunciato che Elden Ring Nightreign, il nuovo souls cooperativo ambientato nell'universo di Elden Ring, sarà disponibile dal 30 maggio.

I giocatori potranno unirsi in squadre di tre o affrontare le sfide in solitaria, scegliendo tra otto Crepuscolari, ciascuno con abilità uniche, per sopravvivere a un ciclo di tre giorni e tre notti.

Durante questo periodo, dovranno esplorare mappe dinamiche, affrontare nemici spietati e prepararsi a scontri con boss inediti, i Signori della Notte, che li attendono al calare di ogni notte.

Il titolo (il gioco lo base lo trovate anche su Amazon) sarà disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC tramite Steam.

I preordini sono già aperti, con diverse edizioni tra cui scegliere:

Standard Edition : include il gioco base.

: include il gioco base. Deluxe Edition : oltre al gioco base, offre un DLC, un artbook digitale e la colonna sonora digitale.

: oltre al gioco base, offre un DLC, un artbook digitale e la colonna sonora digitale. Seekers Edition : comprende i contenuti della Deluxe Edition insieme a una steelbook.

: comprende i contenuti della Deluxe Edition insieme a una steelbook. Collector’s Edition: oltre ai contenuti della Deluxe Edition, include una statua di circa 25 cm del "Selvaggio", una steelbook, un artbook con copertina rigida di 40 pagine e 8 carte dei Crepuscolari.

Per i collezionisti più appassionati, sarà disponibile una replica in scala 1:1 dell'Elmo del Selvaggio, limitata a 9999 pezzi e accompagnata da un certificato di autenticità. Si noti che l'elmo non include una copia del gioco.

Per un'analisi più approfondita, vi rimando ovviamente anche al provato del nostro prode Silvio, che ha avuto l'opportunità di testare il gioco in anteprima, nel quale vi ha spiegato a chiare lettere che «il titolo è uno strano mix tra l’esperienza base del gioco originale, condensata in sessioni che non durano nemmeno un’ora ciascuna, ed elementi battle royale e roguelike. Un mix strano da descrivere, ma che, pad alla mano, funziona e diverte.»