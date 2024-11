Forza Horizon 5 sarebbe pronto a correre su PS5

Un rumor già circolato all’inizio dell’anno torna a farsi sentire: Forza Horizon 5, uno dei giochi di punta di Microsoft, potrebbe arrivare su PS5.

Secondo il noto insider eXtas1s, il porting del gioco (che trovate su Amazon) per la console Sony sarebbe pronto per essere lanciato, ma la sua pubblicazione è stata «ritardata (non cancellata) la scorsa estate».

L’insider, come riportato anche da Pure Xbox e via Google Translate, ha dichiarato: «Forza Horizon 5 è già stato portato su PS5, ma il rilascio è stato ritardato (non cancellato) la scorsa estate. Tuttavia, lo considerano un gioco che potrebbe avere buone performance, e arriverà, non so quando, ma arriverà.»

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con SpazioGames! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Nonostante la mancanza di dettagli su una possibile data di uscita, le parole di eXtas1s lasciano intendere che Microsoft veda nel titolo un’opportunità per ampliare il proprio pubblico.

Forza Horizon 5 è infatti uno dei capitoli più apprezzati della serie, e il suo successo su Xbox e PC fa pensare che potrebbe riscuotere altrettanto interesse su PS5, nonostante la competizione con titoli come The Crew Motorfest (che ho recensito qui).

Questo rumor arriva poche settimane dopo una dichiarazione interessante di Phil Spencer, capo di Xbox, che ha affermato: «Non vedo linee rosse nel nostro portafoglio,» lasciando intendere che qualsiasi franchise Xbox potrebbe in futuro arrivare su piattaforme concorrenti.

Per il momento, tuttavia, Microsoft non ha rilasciato annunci ufficiali. I fan di PlayStation dovranno quindi attendere ulteriori conferme per sapere se il titolo di Playground Games troverà davvero una nuova casa su PS5.

Nella nostra recensione di Forza 5 vi abbiamo in ogni caso spiegato che «sebbene non manchino parecchi momenti in cui si bada molto alla quantità, facendo affiorare un forte senso di già visto, il nuovo capitolo della serie è una prepotente dimostrazione di forza e il primo vero ruggito di questa nuova generazione, che è finalmente entrata nel vivo.»