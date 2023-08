Forspoken ora a prezzo super scontato da GameStop

Uscito lo scorso mese di gennaio, Forspoken non è riuscito a mantenere del tutto fede alle sue enormi ambizioni, ma si è comunque rivelato un action RPG con una sua personalità e con un combat system capace di intrattenere nell'arco della sua longevità.

Il titolo di Luminous Productions, disponibile per PS5 in esclusiva console, è stato sicuramente uno dei più chiacchierati di inizio anno e, se siete stati incuriositi dal suo mondo di gioco – uno in cui la protagonista viene trascinata, dal mondo reale, in un universo fantasy – sappiate che ora potete comprare il gioco in formato fisico risparmiando sensibilmente sul costo di listino.

L'offerta arriva da GameStop, che vi permette di acquistare il gioco per PS5 spendendo solo 29,98 euro, con un taglio ulteriore sul prezzo già ridotto di 39,97 euro (al lancio, ricordiamo, si navigava dalle parti degli 80 euro di listino). Si tratta insomma di uno sconto considerevole, che vi permette di acquistare Forspoken e di vivere la sua intera esperienza spendendo sensibilmente meno di quanto avreste fatto al momento del lancio.

Nella nostra recensione, il critico Silvio Mazzitelli ha sottolineato come il titolo prodotto da Square Enix cada un po' vittima delle sue ambizioni, pur riuscendo a intrattenere, rivelandosi un prodotto fatto di alti e bassi.

«Il titolo è molto più focalizzato sulla storia che sulla componente open world e questo non è affatto un male. La narrativa è godibile, ma non esente da difetti, mentre l’open world è di stampo molto classico senza particolari guizzi di originalità. A salvare la situazione, però, ci pensano un sistema di esplorazione estremamente funzionale e un combat system molto vario e divertente, oltre che spettacolare» leggiamo nella nostra recensione completa.

«Luminous Production ci porta dunque un buon primo titolo, dopo l'amaro in bocca lasciatoci da Final Fantasy XV. Gli sforzi congiunti del team giapponese e di quello occidentale (focalizzato più sulla narrativa) hanno creato un buon punto di partenza, da cui si potrà in futuro ripartire per creare con ancor maggiore sicurezza il prossimo gioco».

Se volete seguire Freya nel suo viaggio, insomma, non vi resta che approfittare dello sconto.