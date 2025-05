Forse sappiamo già i i protagonisti del nuovo set di GCC Pokémon Pocket

I fan di GCC Pokémon Pocket si stanno ancora divertendo a collezionare tutte le carte del set Guardiani Astrali, dedicato ai Pokémon e rispettivi allenatori più importanti di Sole e Luna.

Il fenomeno mobile dedicato al gioco di carte collezionabili ci ha abituato ad aggiornamenti mensili e, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe essere già stato svelato il focus del prossimo miniset in arrivo presumibilmente a fine mese.

Sul forum Reddit PTCGP è stata infatti condivisa un'interessante scoperta arrivata tramite un datamine del gioco: pare infatti che nei file sia presente un check per confermare o meno che una carta sia considerata una Ultracreatura.

Le ultracreature erano veri e propri Pokémon "alieni" introdotti già all'interno di Pokémon Sole e Luna, ma che hanno avuto un focus più importante all'interno delle nuove versioni Ultra Sole e Ultra Luna, con una storia incentrata prevalentemente su Necrozma.

Considerato che è già stato introdotto questo check e che attualmente non serve praticamente a nulla, è plausibile immaginare che la prossima espansione ci vedrebbe collezionare proprio le Ultracreature.

Un aspetto interessante è che esiste un numero di Ultracreature uguale al numero di tipi utilizzati per il gioco di carte collezionabili (trovate diversi set su Amazon): le 10 Ultracreature — che diventano 11, considerando che Poipole si evolve in Naganadel — potrebbero dunque andare a coprire ogni elemento disponibile nel gioco.

Il tutto ovviamente senza ignorare Necrozma, che potrebbe comparire in diverse forme grazie a questo nuovo ipotetico set.

Per il momento, in attesa di ulteriori conferme o annunci ufficiali, vi invito ovviamente a prendere il tutto con le dovute precauzioni del caso: vi terremo prontamente aggiornati non appena ne sapremo di più al riguardo.

Se l'indiscrezione fosse confermata, significherebbe che con buona probabilità potremmo assistere anche all'arrivo di Pheromosa: una delle ultracreature più celebri e che, curiosamente, ha dato il nome a una nuova specie di scarafaggi.

In ogni caso, GCC Pokémon Pocket non sembra avere alcuna intenzione di fermarsi, diventando il videogioco mobile di Pokémon ad aver incassato più di tutti nei primi 6 mesi di vita, battendo così anche il record di Pokémon GO.