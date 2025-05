GCC Pokémon Pocket non si ferma più: battuto Pokémon GO

Dopo aver ormai superato i primi 6 mesi dal lancio, oggi possiamo dire con certezza che GCC Pokémon Pocket non solo è uno dei titoli mobile di maggior successo sul mercato, ma anche quello che ha prodotto i maggiori incassi di sempre al lancio per l'intera serie Pokémon su smartphone.

Il gioco di carte collezionabili per dispositivi mobile è infatti riuscito a superare anche il fenomeno Pokémon GO, impresa che sembrava praticamente impossibile per qualunque altro capitolo della serie.

Gli ultimi dati pubblicati da AppMagic (via Pocket Gamer) ci dicono infatti che GCC Pokémon Pocket ha già incassato ben 915.3 milioni di dollari in soli 6 mesi dal lancio, battendo il fenomeno originariamente sviluppato da Niantic che si era fermato a "soli" 800.7 milioni di dollari.

Per rendere l'idea di quanto sia impressionante questo traguardo, sottolineo semplicemente che il terzo videogioco mobile Pokémon di maggior successo è Pokémon Sleep, che nei primi 6 mesi si è dovuto accontentare — per modo di dire — di 55.7 milioni di dollari. Un risultato sicuramente di tutto rispetto, ma con un'innegabile distanza rispetto ai primi due titoli in classifica.

Chiaramente questi dati riflettono soltanto le vendite incassate nei primi 6 mesi di lancio e, se andiamo a guardare i dati di vendita complessivi, Pokémon GO è attualmente ancora in testa a questa classifica.

Tuttavia, il titolo in realtà aumentata ha avuto molti più anni di vantaggio e non è difficile immaginare che sia solo questione di tempo prima che GCC Pokémon Pocket si imponga nettamente come titolo di riferimento per la serie su smartphone.

Vale la pena di sottolineare anche che il successo di GCC Pokémon Pocket ha spinto molti utenti a tornare al collezionismo delle carte collezionabili vere e proprie, portando potenzialmente anche molti più soldi nelle casse di The Pokémon Company (trovate diversi set in vendita su Amazon).

Ricordiamo che pochi giorni fa è stata rilasciata ufficialmente la nuova espansione Guardiani Astrali, con cui potrete divertirvi a sbustare diverse carte ispirate a Pokémon Sole e Luna.