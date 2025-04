GCC Pokémon Pocket, disponibile l'espansione Guardiani Astrali

Da questo momento è ufficialmente disponibile la nuova attesa espansione di GCC Pokémon Pocket: vi basterà entrare nell'app per scaricare la patch con Guardiani Astrali.

Come vi avevamo riportato sulle nostre pagine, si tratta di un nuovo set con due bustine di espansione, ispirate a Pokémon Sole e Luna e che vede come protagonisti Solgaleo e Lunala.

Grazie a questa nuova espansione potrete collezionare altre 155 carte da gioco, che arriveranno però ad un massimo di 239 tenendo in dovuta considerazione tutte le varianti più rare, inclusi nuovi Shiny, le carte dorate e ovviamente nuove Immersive.

Guardiani Astrali a suo modo ha introdotto una rivoluzione proprio per le carte Immersive: questa infatti è la prima volta che GCC Pokémon Pocket ha deciso di non utilizzare Pokémon per le sue carte animate.

Troverete invece varianti animate ispirate a Guzman e Lylia, due degli allenatori più iconici in Pokémon Sole e Luna. Le carte Crown con sfondo dorato, invece, saranno ancora una volta dedicate a Solgaleo e Lunala.

Curiosamente, Lylia è anche una delle allenatrici protagoniste del nuovo set ufficiale del gioco di carte collezionabili fisico (pootete prenotarlo su Amazon): evidentemente, GCC Pokémon Pocket sta cercando di allinearsi sempre di più al collezionabile della vita reale.

Il nuovo aggiornamento ha anche introdotto tante nuove missioni da completare a termine, incluse le "Missioni speciali 2025" che permetteranno di ottenere non solo numerose clessidre e accessori, ma anche una speciale carta promo Rayquaza EX.

Non sarà necessario dirigervi nei rispettivi app store per scaricare l'aggiornamento: una volta avviata l'applicazione, sarà GCC Pokémon Pocket stesso a farvi scaricare i dati interni, senza i quali non potrete rientrare in partita.

Inutile sottolineare che il mio consiglio è di aggiornare il prima possibile la vostra app: non posso che concludere augurandovi buon divertimento e... buona fortuna con le vostre sbustate!