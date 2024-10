Football Manager 25 ha una data di uscita!

Football Manager 25 è finalmente pronto a dare il via alla prossima stagione di simulazione calcistica, perché è stata fissata la data di uscita per il 26 novembre 2024.

Dopo che l'edizione 2024 (la trovate su Amazon) ha animato la stagione videoludica su tutte le piattaforme, ora Football Manager 25 è finalmente pronto ad arrivare anche quest'anno.

Sapevamo già che il titolo sarebbe arrivato in quel periodo, ma le parti in causa avevano dato solamente una finestra di uscita sommaria senza indicazioni precise.

E ora, come riporta il sito ufficiale, publisher e sviluppatori sono pronti per iniziare le danze.

«Con il passaggio al motore di gioco Unity», spiegano gli sviluppatori, «FM25 rappresenta l'anno zero di una nuova era per i gestionali di calcio.»

Football Manager 25 viene presentato come «la più grande rivoluzione a livello tecnico e grafico nella storia della serie».

Verrà introdotto il calcio femminile, oltre a un'interfaccia di gioco completamente rivista e un'esperienza della partita più accattivante sotto il profilo grafico: queste sono tra le novità di cui il team ha già parlato nei precedenti aggiornamenti sullo sviluppo.

L'approccio tattico migliorato renderà l'esperienza di gioco ancora più simile al calcio reale, mentre una gestione allenatore completamente rinnovata permetterà di vivere storie personali ancora più uniche su qualunque panchina.

Oltre a confermare la data d'uscita di FM25, il team ha pubblicato anche una roadmap con i prossimi appuntamenti e contenuti:

Il titolo si promette come una vera rivoluzione anche per tanti motivi, nella speranza che anche l'edizione 2025 possa attirare altrettanti milioni di giocatori come quella precedente aveva fatto.

Football Manager 25 sarà disponibile su PC, Xbox Series X|S (anche Game Pass), PS5 e su Netflix nella sua versione mobile. Football Manager 25 Touch uscirà invece su Nintendo Switch, con una versione dedicata ad hoc, a partire dal 3 dicembre.