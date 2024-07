Football Manager 2024 ha attirato milioni di giocatori

Con i Campionati Europei ormai entrati nella fase dei playoff, lo sviluppatore Sports Interactive ha annunciato che il suo Football Manager 2024 è stato giocato da oltre 10 milioni di giocatori, battendo completamente il precedente record della serie.

Questo, senza contare che Football Manager 25 cambia engine e si prepara a tantissime novità, ma anche a diverse rinunce (qui trovate i dettagli).

Come riportato anche da Gamereactor, quello ottenuto da Football Manager 2024 è un numero doppio di giocatori rispetto a Football Manager 2023, con i suoi 5,04 milioni.

Questo, perlomeno, quanto reso noto in un post su X del creatore della serie Miles Jacobson.

«Un altro sorprendente traguardo è stato raggiunto ieri con #FM24», si legge nel post di Jacobson.

«Il raggiungimento di questo traguardo è il culmine di 8 anni di adattamento e di adozione di nuovi modelli di business. Un enorme ringraziamento a tutti i nostri partner in questo viaggio e a tutti i membri di Sports Interactive e SEGA. E, naturalmente, grazie a voi. I giocatori!»

La particolarità di Football Manager 2024 sta nella sua capacità di offrire una simulazione realistica e complessa, arricchita da un vasto database di giocatori e la possibilità di creare una profonda affinità tattica e strategica con il proprio club.

Questo è l'ultimo anno per il vecchio modello della serie: in particolare, il prossimo gioco avrà - finalmente - un nuovo motore grafico che utilizza Unity. Gli stessi sviluppatori definiscono questo gioco «la prossima era», anche se la data di lancio di Football Manager 2025 non è ancora stata confermata.

Nell'attesa di saperne di più sul prossimo Football Manager e nn solo, se volete recuperare il precedente capitolo della simulazione manageriale calcistica, vi lasciamo alla nostra recensione dedicata.