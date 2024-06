Football Manager 25 sarà una rivoluzione: ecco tutte le novità (e gli addii)

Con l'inizio di una nuova stagione calcistica, non può ovviamente mancare l'appuntamento con le edizioni annuali dei videogiochi di simulazione più amati di questo sport: tra i più celebri non possiamo che menzionare Football Manager, per chi preferisce stare in panchina a gestire le proprie squadre preferite.

Le simulazioni di Sports Interactive sono particolarmente profonde e accessibili allo stesso tempo, ma hanno anche lo stesso difetto da diversi anni, compresa l'ultima edizione (trovate la versione PS5 su Amazon): le novità effettive da un'edizione all'altra sono davvero poche.

Football Manager 25 ha però deciso di chiudere con il passato e annunciare tante nuove rivoluzioni, anche grazie al nuovo engine Unity: il director Miles Jacobson ha pubblicato un interessante aggiornamento sul sito ufficiale della serie per spiegare nel dettaglio tutte le novità, ma anche a quelle feature saremo costretti a rinunciare.

Il direttore sottolinea che FM25 dovrà essere l'inizio di una nuova era, che potrà esser utilizzato come base per i prossimi 20 anni: per questo motivo ci sarà il già citato passaggio a Unity, con una nuova interfaccia grafica.

L'intenzione è quello di fornire ai giocatori tutte le informazioni che servono per gestire le squadre, ma senza sovraccaricarli troppo.

Alla base di questa nuova esperienza troviamo i nuovi pannelli e schede, che contengono rispettivamente piccole e grandi informazioni di dati: ciò permetterà ai giocatori di stabilire con precisione la quantità di dettagli di cui hanno bisogno.

Grazie a questa novità, potremo assistere anche a una nuova schermata visibile tra le fasi salienti di una partita, in grado di fornirci nel dettaglio tutte le informazioni più importanti.

Invece della posta in arrivo, precedentemente vero e proprio punto di riferimento per scoprire le novità più importanti, troveremo la sezione Portal: una finestra ricca di contenuti che include nuovi messaggi, la nostra agenda ma anche tante informazioni aggiuntive relative alle notizie e altre partite in corso.

La novità più importante riguarda poi sicuramente l'inclusione delle squadre femminili: Sports Interactive conferma di essere già riuscita a ottenere diverse licenze e spera di poterne aggiungere altre prima del lancio ufficiale.

Sfortunatamente, insieme a queste aggiunte dobbiamo segnalare anche diverse feature che verranno rimosse: per la precisione, Miles Jacobson conferma che in Football Manager 25 non avremo più le Istruzioni da bordocampo e la Schermata social media e lavagna dati, ma anche le modalità Crea una squadra, Versus e Sfida, utilizzate da pochissimi giocatori.

Nel caso delle istruzioni da bordocampo, il director ha ammesso di non essere mai stato un grande fan di questa feature e dovrà essere ripensata profondamente per essere implementata nella maniera corretta, mentre per le altre schermate si tratta di informazioni che sarà possibile trovare altrove nei pannelli e nelle schede.

Anche Fantasy Draft non sarà disponibile al lancio, ma in questo caso gli sviluppatori hanno promesso di volerla aggiungere con un aggiornamento e in versione nettamente migliorata, con tanto di collaborazione con FIFAe per i tornei eSports.

Le modalità Crea una squadra e Sfida torneranno invece solo a partire da Football Manager 26, mentre per la modalità Versus ci sono diversi dubbi: Sports Interactive vuole infatti riprogettarla o sostituirla con qualcosa di totalmente diverso. Non è detto, insomma, che sia possibile riproporla per il prossimo capitolo.

Insomma, ci saranno tante aggiunte ma anche diverse rimozioni per i nuovi allenatori, motivo per cui è probabile che ci vorrà del tempo per abituarsi alle nuove interfacce.

Tuttavia, è anche la prima volta da diversi anni che sembra esserci l'intenzione di evolvere definitivamente Football Manager: speriamo che l'obiettivo venga centrato definitivamente.

Nel frattempo, se volete recuperare il precedente capitolo della simulazione manageriale calcistica, vi lasciamo alla nostra recensione dedicata.