Fisico o digitale? Nintendo opta per le Virtual Game Cards

La gestione delle librerie digitali di giochi sta per subire una rivoluzione in casa Nintendo.

Mentre gli appassionati attendono con impazienza il lancio di Nintendo Switch 2 previsto per quest'anno, l'azienda giapponese ha annunciato una funzionalità innovativa che cambierà il modo in cui interagiamo con i nostri acquisti digitali.

Nel corso dell'ultimo Nintendo Direct, è stata presentata la nuova caratteristica "Virtual Game Cards" (Schede di Gioco Virtuali), una soluzione che promette di colmare il divario tra copie fisiche e digitali, offrendo agli utenti maggiore flessibilità nella gestione della propria collezione di titoli.

Con l'aggiornamento previsto per fine aprile, i possessori di Nintendo Switch (console che trovate su Amazon) potranno finalmente trattare i loro acquisti digitali quasi come se fossero cartucce fisiche.

Questa funzionalità, che sarà pienamente compatibile anche con la futura Nintendo Switch 2, permetterà di spostare liberamente i giochi tra i dispositivi posseduti, eliminando una delle principali limitazioni delle copie digitali.

La vera rivoluzione sta nella possibilità di prestare temporaneamente i propri giochi digitali agli amici. Un'opportunità impensabile fino ad ora nel panorama delle console moderne, dove l'acquisto digitale è sempre stato strettamente legato all'account dell'acquirente originale.

Il sistema si basa sulla creazione di "gruppi familiari" che possono includere fino a otto persone. All'interno di questi gruppi, sarà possibile prestare un gioco digitale per un periodo di 14 giorni, al termine dei quali il titolo tornerà automaticamente nella libreria del proprietario originale.

Questa meccanica rispecchia ciò che accade nel mondo reale quando si presta una cartuccia fisica a un amico, con il vantaggio aggiuntivo di un "ritorno automatico" che evita il rischio di dimenticare di richiedere indietro il proprio gioco. La funzionalità rappresenta un significativo passo avanti verso una maggiore flessibilità nell'ecosistema digitale.

La tempistica dell'annuncio non è casuale. Con Nintendo Switch 2 all'orizzonte e una presentazione speciale dedicata al nuovo hardware prevista per la prossima settimana, questa funzionalità sembra progettata per facilitare la transizione degli utenti verso la nuova piattaforma.

Nintendo ha già confermato che Switch 2 sarà retrocompatibile con i giochi dell'attuale console. Aggiungendo il supporto per le Virtual Game Cards, l'azienda sta chiaramente cercando di rassicurare i giocatori sul fatto che gli investimenti fatti nell'ecosistema Switch non andranno perduti con l'arrivo della nuova generazione.