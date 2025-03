Nintendo Direct (marzo 2025): tutti gli annunci e i trailer

Mentre mancano solo pochi giorni al Direct dedicato interamente a Nintendo Switch 2, sembra proprio che Nintendo abbia prima voluto salutare Nintendo Switch, con un appuntamento dedicato alla capostipite delle piattaforme ibride della casa di Kyoto.

Così, in questo 27 marzo c'è da segnare sul calendario l'appuntamento con quello che è a tutti gli effetti un Direct di fine generazione, destinato ai titoli in arrivo sulla prima Switch.

Vediamo cosa è stato rivelato nel corso dell'evento e quali sono stati i trailer più imperdibili per gli amanti del mondo Nintendo.

Dragon Quest I & II HD

Continua il filone HD-2D di Square Enix, che rispolvera il rifacimento dei primi Dragon Quest, dopo che nei mesi scorsi era arrivato il terzo capitolo.

Il trailer del Direct ha tenuto però la finestra di lancio generica, confermando il cofanetto in arrivo nel 2025, senza ulteriori precisazioni.

Il nuovo appuntamento con la serie IA di Spike Chunsoft. Il nostro eroe dovrà ritrovare una idol che è stata rinchiusa in una inquietante e misteriosa escape room: ci muoveremo cercando indizi, interrogando personaggi e misurandoci con puzzle che ci porteranno «sempre un passo più vicino alla verità».

Arriverà il 25 luglio su Nintendo Switch.

RAIDOU Remastered

Grafica rimasterizzata in HD e gameplay migliorato per questo classico di Atlus che torna a vedere la luce. Si va a caccia di demoni mentre si indaga su eventi soprannaturali, mentre i combattimenti si svolgono in tempo reale, cooperando con i membri del proprio party.

Arriverà il 19 giugno 2025 su Nintendo Switch, con i pre-order che arrivano già da oggi.

Shadow Labyrinth

Il mondo di Pac-Man (!) e un universo oscuro si incontrano in questo mondo bidimensionale, dove il nostro protagonista potrà mescolarsi a PACC per navigare gli scenari e superare le difficoltà del platforming.

Sarà anche possibile fondersi a PACC per creare una forma, "Gaia", che consente di sconfiggere gli avversari e perfino di fagocitarli: è un vero e proprio twist oscuro al mondo di Pac-Man, con il lancio atteso per il 18 luglio 2025.

Patapon 1+2 Replay

Si tratta delle rimasterizzazioni dei due giochi amatissimi ai tempi della prima PSP, che sbarcano in un cofanetto unico su Nintendo Switch, con le loro meccaniche da rhythm game.

Potremo marciare tamburellando dall'11 luglio su Nintendo Switch.

Story of Seasons: Grand Bazar

Se avete voglia di tornare a occuparvi in serenità delle campagne, questa rispolverata alla celebre serie di Story of Seasons sicuramente attirerà da subito le vostre attenzioni.

Dagli animali di cui prendersi cura alle risorse da scovare, passando per i campi da coltivare e perfino la ricerca dell'anima gemella nel vostro villaggio.

Arriva il 27 agosto. I pre-order iniziano oggi su Nintendo eShop.

Metroid Prime 4 Beyond

Finalmente torna a farsi vedere Metroid Prime 4 Beyond, dopo lo sviluppo abbastanza travagliato. Strutturato ancora come un'avventura di shooting in soggettiva, ci porta a Viewros, un pianeta dalla vegetazione rigogliosa dal quale Samus deve cercare una via di fuga.

Creature aliene di ogni genere sono pronte a metterle i bastoni tra le ruote e dovremo affrontarle senza risparmiare colpi, mentre esploreremo. Inoltre, Samus potrà contare su abilità potentissime, come la Psiche che le permette di aprire porte a distanza e di controllare con la mente la traiettoria dei raggi della sua arma.

«Ma perché Samus può usare questi poteri?», si interroga il gioco. «E quale sarà il suo destino su Viewros?», considerando che c'è arrivata contro la sua volontà.

Arriverà nel 2025, ma non abbiamo una finestra di lancio più precisa.

Disney Villains Cursed Café

È proprio ciò che suggerisce il titolo, con i cattivoni dei mondi Disney che si ritrovano in questo cafè per creare le loro pozioni malvagie da servire ad altre persone malvagie – da Crudelia a Ursula.

È disponibile da oggi su Switch.

Witchbrook

Un gioco isometrico in due dimensioni dove dovrete frequentare la vostra scuola di stregoneria, imparando a padroneggiare le magie, a cavalcare le scope e... a vivere anche fuori dalla scuola, con meccaniche che sanno di life-sim, tra lavori e incontri con gli amici, creazione di oggetti e possibilità di venderli.

Potrete giocare anche in cooperativa e personalizzare gli scenari in cui vi muoverete.

Arriverà nell'inverno 2025 su Switch e credo proprio che piacerà agli amanti dei life sim.

The Eternal Life of Goldman

Un platform disegnato a mano che arriva nel corso dell'inverno 2025.

La direzione artistica da cartone animato è molto interessante e vi spingerà in un'avventura di esplorazione di un arcipelago.

GRADIUS Origins

Gli amanti degli shoot'em up saranno contenti di questo cofanetto che include parecchi classici del franchise, compresi i due Salamander – alcuni dei quali lanciati anche in diverse versioni. Include anche l'inedito Salamander III.

Arriverà il 7 agosto su Switch.

Rift of the Necrodancer

Costruisce sul successo di Crypt of the Necrodancer, con combattimenti basati su meccaniche da rhythm game.

Arriva su Switch da oggi.

Tamagotchi Plaza

Il nome dice già molto: potete scorrazzare nella città e nella vita quotidiana dei Tamagotchi, dal dentista allo stylist, a scoprire le storie dei personaggi o a improvvisarvi designer di alta moda o cuochi provetti.

Arriva il 27 giugno su Nintendo Switch.

Leggende Pokémon Z-A

C'è anche un altro piccolo assaggio a Leggende Pokémon Z-A, dopo quanto visto nel recente Pokémon Presents. Vengono mostrati gli starter e viene ricordato che ci troveremo a Luminopoli, che avevamo visto anche in X e Y.

Il trailer mostra da vicino le Zone Selvagge, dove dentro la città i Pokémon selvatici possono vivere a modo loro – ma anche essere catturati dagli aspiranti allenatori.

Di notte, l'atmosfera della città cambia per fare spazio al Royale Z-A, con vere e proprie zone di battaglia dove gli allenatori più coraggiosi potranno misurarsi tra loro: gli scontri cominciano appena qualcuno ci vede, e anche attaccare per primi potrebbe essere un fattore chiave, secondo il trailer.

Potremo fare ricorso anche alle megaevoluzioni, aumentando il nostro rank per arrivare da Z ad A – come suggerito dal titolo.

Confermato il lancio a fine 2025, senza una data più precisa. Nintendo promette comunque ulteriori novità nel «prossimo futuro».

Rhythm Paradise Groove

Un rhythm game con mini-giochi che sembrano francamente esilaranti, se non altro per lo stile e l'atmosfera messa in piedi dal video.

Si va dal saltellare a ritmo a schiacciare delle lattine, a sbattere le ali in volo quando indicato dalla musica.

Arriva nel corso del 2026.

Cartucce virtuali su Nintendo Switch

Nintendo vuole rendere l'uso dei giochi digitali comodo come quello dei giochi fisici: ha creato le schede di gioco virtuali, in modo che un gioco possa essere usato su Switch o Switch OLED senza problemi.

Quando si compra e scarica un gioco, si scarica una "scheda di gioco virtuale", che si "inserisce" o "espelle" dalla console, come si farebbe con una cartuccia fisica. Si può così espellerla da Switch e magari caricarla su Switch OLED, «proprio come fareste con una scheda fisica».

Si possono gestire le cartucce virtuali su due console e solo la prima volta è necessaria la comunicazione locale per il passaggio delle cartucce. Inoltre, si possono condividere i titoli in cartuccia digitale con account Nintendo che fanno parte della stessa famiglia. Si può prestare un gioco alla volta per due settimane a un parente.

La funzione sarà abilitata anche su Nintendo Switch 2 e sarà introdotta con un update di sistema a fine aprile sulla prima generazione di Switch.

Carrellata giochi

Una carrellata ci mostra giochi come High on Life, Star Overdrive, The Wandering Village in arrivo su Nintendo Switch.

Vengono mostrati anche King of Meat, Lou's Lagoon, Fantasy Life I.

SaGa Frontier 2 Remastered

Tempo di un nuovo classico RPG rimasterizzato in alta definizione. Sarà inclusa la storia originale, ma anche nuovi eventi inediti che la espanderanno.

Inoltre, ci saranno più personaggi disponibili per la battaglia e si potranno trasferire parametri tra personaggi diversi. Alla fine della storia, ci saranno anche nuovi boss inediti e molto potenti da affrontare per mettersi alla prova.

È disponibile da oggi su Nintendo Switch.

Monument Valley & Monument Valley 2

In questi mondi isometrici pieni di puzzle e illusioni ottiche, dovremo guidare l'avventura di una principessa in scenari... decisamente da decifrare.

In questa versione, entrambi i giochi includono tutti i DLC: arrivano su Switch il 15 aprile.

C'è anche Monument Valley 3, che arriverà su Nintendo Switch nel corso dell'estate.

Everybody's Gol Hot Shots

La classica e leggera serie dedicata al golf vede l'arrivo su Nintendo Switch di un nuovo episodio. Tornano anche le unicità della saga, con perfino "ostacoli" che potranno cadere dal cielo a rendere il percorso verso la buca un po' più difficile del normale.

Arriverà nel corso del 2025, ma non abbiamo una finestra più precisa, almeno per ora.

Marvel Cosmic Invasion

Gli eroi Marvel sono pronti a darle di santa ragione ai cattivoni – con Spider-Man, Wolverine e Capitan America tra i protagonisti – in questo beat'em up bidimensionale.

Sarà possibile anche giocare in co-op fino a quattro persone, con il lancio atteso per il prossimo inverno su Nintendo Switch.

Tomodachi Life: Una vita da sogno

Torna l'apprezzata serie di simulatori di vita ricchissima di Mii, con un nuovo episodio in arrivo nel corso del 2026. È il primo nuovo titolo del franchise in dieci anni, con i nostri Mii che ora vivono in un'isola in mezzo al mare e cercano di socializzare e interagire tra loro.

Con il nostro aiuto, ovviamente!

Questo era l'ultimo gioco del Direct di oggi, ma c'è un'altra novità non ludica, presentata da Miyamoto-san.

Nintendo Today

Miyamoto svela che ci sarà una app Nintendo Today, che permetterà, insieme ai tradizionali Direct, di avere informazioni quotidiane sugli eventi, i personaggi e i giochi di casa Nintendo.

Dopo il Direct del 2 aprile a tema Nintendo Switch 2, potremo infatti tenerci aggiornati anche con questo nuovo canale, che potete già scaricare oggi sia su iOS che su Android.

È la novità di chiusura del Direct, che si conclude così.