Final Fantasy XVI su Xbox è solo una questione di "speranza"

La saga di Final Fantasy parla spesso di speranza, e Final Fantasy XVI su Xbox dovrà aggrapparsi proprio a questo, stando a Naoki Yoshida.

La sedicesima fantasia finale (la trovate su Amazon) è già uscita da un po' su PlayStation 5 ed è arrivata di recente su PC con un porting dedicato.

Più volte si è parlato del fatto che Final Fantasy XVI possa essere un'esclusiva console o meno. Altrettante volte il director del gioco si è espresso in maniera molto favorevole al lancio di una versione Xbox del gioco.

Quindi cosa bisogna fare per avere Final Fantasy XVI su Xbox? Sperare.

Come riporta VGC, il producer Naoki Yoshida ha confermato che Square Enix sta lavorando per portare il gioco su Xbox.

«Vogliamo rilasciarlo su Xbox», ha detto spiegato Yoshida: «Ma per quanto riguarda i dettagli, come ad esempio quando il gioco sarà disponibile e simili, non siamo in grado di condividere nulla.»

Square Enix lo vuole, Xbox ha accolto di recente altri giochi di Final Fantasy, quindi cosa bisogna fare per fare in modo che Final Fantasy XVI arrivi sulla piattaforma?

Questo il commento di Yoshida:

«Ma naturalmente voglio dire che non è che le speranze siano nulle e che vogliamo davvero raggiungere questo obiettivo. Quindi i giocatori non devono rinunciare alle loro speranze.»

La risposta è abbastanza spiazzante, bisogna dirlo. Non è che ci aspettassimo che arrivasse gratis su Game Pass, ma le parole di Yoshida sono fumose.

A questo punto è lecito pensare che PlayStation abbia pagato per un accordo di esclusività temporale (o totale?) come accaduto per giochi simili, tra cui Silent Hill 2 Remake che arriverà su Xbox ma a tempo debito.

Vedremo se l'eventuale release su Xbox potrà dare anche un boost alle vendite del gioco che, a quanto pare, non è stato affatto un successo per Square Enix.