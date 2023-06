Final Fantasy XVI per PS5 in sconto! Risparmi il 29%!

Segnaliamo ai nostri lettori che, presso il noto portale e-commerce eBay, è attiva un'offerta eccezionale che permette di portarsi a casa la versione PS5 di Final Fantasy XVI a un prezzo assolutamente imperdibile! Come ogni giorno, eBay propone tantissime promozioni che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno vendendo proposti.

Final Fantasy XVI si svolge nel meraviglioso mondo fantasy di Valisthea, un luogo in cui si contrappongono diverse fazioni tra cui il Sacro Impero di Sanbreque, il Regno di Waloed, la Repubblica Dhalmekkiana, il Granducato di Rosaria e il Regno di Ferro. Valisthea è afflitta da una piaga tenuta sotto controllo grazie al potere del Cristallo Madre.

Un elemento cruciale della trama è rappresentato dagli Eikon, mostri evocabili che possono essere controllati da umani detti Araldi, oppure possono manifestarsi attraverso di loro. Il protagonista della storia è Clive Rosfield, il primogenito dell'arciduca di Rosaria, che intraprende un percorso di vendetta a seguito di eventi tragici legati al sinistro Eikon Ifrit. Al fianco di Clive troviamo due coprotagonisti: Joshua Rosfield, il fratello minore di Clive che è l'Araldo dell'Eikon Fenice ed il presunto erede di Rosaria; e Jill Warrick, una ragazza proveniente dai territori caduti del Nord, che funge da sorella adottiva e consigliera di Clive e Joshua.

Come abbiamo affermato nel nostro provato, «questa nuova prova di Final Fantasy XVI ci ha confermato quanto il progetto voglia essere il nuovo punto di riferimento per tutti gli appassionati della saga, anche sulla base della consapevolezza degli errori compiuti nel recente passato. La parte introduttiva è estremamente coinvolgente dal punto di vista narrativo, portando nella serie un’atmosfera matura mai vista prima. I personaggi sono tutti ben caratterizzati e si fanno amare, oppure odiare, con naturalezza, mentre il world building è estremamente curato e basta qualche dettaglio inserito in maniera intelligente per far percepire tutta la cura messa nella lore di Valisthea.».

