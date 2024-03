Final Fantasy XVI, ecco la data di uscita del DLC The Rising Tide

Il viaggio di Final Fantasy XVI continua con The Rising Tide, il prossimo e ultimo DLC per l'epopea fantasy di Square Enix che arriverà il prossimo 18 aprile.

Continua quindi la presenza della sedicesima fantasia finale nel mondo dei videogiochi, con quello che sarà l'epilogo in termini narrativi del titolo Square Enix.

Advertisement

The Rising Tide è il secondo DLC per Final Fantasy XVI, che arriva dopo Echoes of the Fallen e conclude il pass di espansione (per chi l'ha acquistato).

Ed eccolo in tutta la sua bellezza, annunciato da PlayStation e svelato con il primo trailer:

Una lettera non contrassegnata arriva al nascondiglio contenente una richiesta molto curiosa: il Dominante del Leviatano, Eikon dell'Acqua perduto da tempo, ha bisogno di essere salvato.

Per rispondere a questa chiamata, Clive e i suoi compagni dovranno recarsi a Mysidia, una terra nascosta sotto un cielo blu, dove scopriranno la tragica storia di un popolo dimenticato.

Confermata, quindi, la previsione dei fan che vedevano proprio nella figura del Leviatano uno dei possibili focus della narrazione da parte di Square Enix, che ora potrà raccontare una nuova parte del mondo di Final Fantasy XVI con un DLC.

Vedremo se, dopo The Rising Tide, ora Final Fantasy XVI potrà avere un futuro a sorpresa, sebbene il team di sviluppo sia sempre sembrato abbastanza convinto nel voler concludere qui il proprio viaggio all'interno del mondo di gioco.

Senz'altro il titolo ha dimostrato di aver fatto presa nel pubblico visto che, nonostante l'hype, Final Fantasy XVI ha venduto anche più di Final Fantasy VII Rebirth. E, forse, si preparerà a fare ancora meglio quando arriverà su PC, mandandolo a fuoco come accaduto su PS5.

Se volete cogliere l'occasione per entrare nel mondo di Final Fantasy XVI, trovate il titolo su Amazon al miglior prezzo ancora per un po'.