La fiamma di Ifrit di Final Fantasy XVI manderà a fuoco anche i vostri PC

Quando Final Fantasy XVI arriverà su PC metterà a dura prova le vostre configurazioni hardware a quanto pare, perché i requisiti rischiano di essere "piuttosto elevati".

Con la sua release su PlayStation 5 (lo trovate su Amazon), la sedicesima fantasia finale ha già dato prova di essere una produzione imponente dal punto di vista tecnico, e la storia si potrebbe ripetere su PC.

Ricorderete, infatti, che alcune console sembravano quasi soccombere alle fiamme di Ifrit visto che andavano letteralmente a fuoco. Succederà anche ai vostri PC?

Questo è quello che sembra suggerire Naoki Yoshida da una recente intervista (tramite PC GamesN).

Il producer di Final Fantasy XVI ha lasciato intendere che la versione PC del gioco potrebbe essere giocabile entro il prossimo anno, ma ha avvertito che i requisiti di sistema sono attualmente "piuttosto elevati".

Quando il titolo arriverà su PC, quindi, sarà necessario dotarsi di una configurazione high-end, a quanto pare:

«In termini di dove siamo attualmente nello sviluppo, stiamo cercando di capire le fasi finali dell’ottimizzazione in questo momento. Il momento in cui potremo rilasciare la versione per PC potrebbe dipendere da questo: i requisiti di sistema e le specifiche per PC di cui i giocatori avranno bisogno, quindi stiamo cercando di capirlo. Naturalmente, le specifiche sembrano essere piuttosto elevate.»

Sembra che ci vorrà un po', quindi, prima di poter testare in prima persona Final Fantasy XVI su PC. E se ci fosse davvero la possibilità di provarlo gratis in anticipo avremmo modo di capire se Yoshida sia stato troppo catastrofico o meno in termini di requisiti. Un'altra speranza è quella di vedere anche un futuro per il gioco, ma non dovremmo contarci troppo a quanto pare.

Parlando di titoli PlayStation 5 in arrivo su PC, pare che uno dei prossimi possa essere The Last of Us Part II, nella speranza che i suoi requisiti siano più abbordabili.