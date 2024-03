Anche Final Fantasy XVI ha venduto più di Final Fantasy VII Rebirth

Final Fantasy VII Rebirth è arrivato sul mercato, finalmente, e nonostante il titolo di Square Enix sia stato amato ed apprezzato dalla critica e dal pubblico, le vendite non stanno rendendo giustizia al grande lavoro svolto dal team di sviluppo.

Nelle proiezioni iniziali, infatti, Final Fantasy VII Rebirth sta addirittura vendendo meno di Remake, come hanno riportato gli analisti nelle prime giornate dal lancio del gioco.

In Giappone le cose stanno andando molto bene, perché Final Fantasy VII Rebirth è il secondo miglior lancio PS5 in edizione fisica, ma Final Fantasy XVI ha venduto di più.

Come riporta VGC, Final Fantasy VII Rebirth ha venduto 262.656 copie nella prima settimana dal lancio, dominando le classifiche fisiche giapponesi e superando di oltre 18 volte il gioco al secondo posto, ovvero Mario vs Donkey Kong.

Questi numeri rappresentano le seconde migliori vendite nella prima settimana di qualsiasi gioco fisico per PS5 in Giappone, e in cima c'è Final Fantasy XVI.

Il discusso JRPG ha infatti venduto 336.027 copie nella prima settimana dal lancio, e il fatto che sia stato giudicato molto più controverso e in maniera meno positiva da critica e pubblico è senz'altro un dato molto interessante da valutare.

L'hype per un capitolo inedito della saga di Final Fantasy probabilmente ha influito sulle vendite, con i fan che non vedevano l'ora di scoprire cosa Square Enix aveva in serbo per loro. Tuttavia, anche con questi numeri, Final Fantasy XVI non è stato in grado di generare i guadagni desiderati dall'azienda.

Se volete recuperare il JRPG, sappaite che Final Fantasy VII Rebirth è disponibile su Amazon al miglior prezzo.

Parlando della saga di Final Fantasy in generale, il quattordicesimo capitolo della saga sta arrivando finalmente su Xbox con una versione gratuita disponibile per gli abbonati a Game Pass, con uno dei vantaggi disponibili.