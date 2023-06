Final Fantasy XVI è stato possibile anche per merito di Kingdom Hearts

Final Fantasy XVI è in dirittura d'arrivo e, come ogni produzione imponente, ha avuto un supporto importante da altri team di sviluppo, come quello di Kingdom Hearts.

L'altra saga fantasy di Square Enix, che si è conclusa con un discusso terzo capitolo che trovate su Amazon, ha contribuito quindi al prossimo capitolo della fantasia finale.

La quale, in questi giorni, è alla prova dei fan più integerrimi, che hanno già deciso qual è la cosa migliore della demo di Final Fantasy XVI.

Per qualcuno, addirittura, questo nuovo Final Fantasy è stato un videogioco che ha salvato la vita.

Questo è un progetto su cui Square Enix sta puntando moltissimo, come è giusto che sia, e per questo Final Fantasy XVI ha avuto il supporto dei team di sviluppo di Kingdom Hearts e non solo.

Come riporta Pushsquare, infatti, nello sviluppo del titolo sono stati coinvolti sia Platinum Games che SE Creative Business Unit 1, studi rispettivamente responsabili di Nier Automata e Kingdom Hearts.

Takahisa Taura di Platinum Games ha guidato un team interno per aiutare nello sviluppo di un parte di Final Fantasy XVI, e la stessa cosa ha fatto il team Kingdom Hearts.

Non è niente che non succeda puntualmente nel mondo videoludico, perché molto spesso le produzioni imponenti coinvolgono team di sviluppo esterni, anche molto importanti.

Per altro, vista la natura più orientata all'azione di Final Fantasy XVI, gli autori di due titoli con una forte componente action (a tratti fortissima come per Nier Automata) sono una mano senz'altro propedeutica ad un ottimo risultato finale.

Ora non ci resta che attendere l'uscita di Final Fantasy XVI. Qualcuno non ha voluto aspettare perché, come sempre, è stato rotto il day one del gioco e pertanto dovete stare attenti agli spoiler.

Contemporaneamente, Square Enix pare che si stia preparando ad un remake di un altro storico titolo PlayStation: ecco i dettagli.