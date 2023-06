I fan hanno scelto la cosa migliore della demo di Final Fantasy XVI

Final Fantasy XVI si avvicina a piccoli passi, sebbene la demo gratuita ha sicuramente aiutato a ingannare l'attesa.

Aspettando il sequel di Final Fantasy VII Remake (trovate l’edizione Intergrade a buon prezzo su Amazon) gli appassionati di RPG aspettano con trepidazione il sedicesimo capitolo della saga.

Alcuni giorni fa, Square ha infatti deciso di mostrarci in azione il cane simbolo del gioco, Torgal, il quale donerà al gioco un tocco ancora più action.

Ora, dopo che è stata confermata la possibilità di accarezzare il nostro fido alleato a quattro zampe, sembra proprio che lo stesso sia diventato il beniamino dei fan che hanno provato la demo..

Come riportato anche da GamesRadar, infatti, i giocatori di Final Fantasy sono praticamente stati conquistati dal cucciolo Torgal.

Il cagnolino appare per pochi minuti a schermo nella demo, abbastanza per far sì i giocatori si innamorassero di lui.

«Se dovesse accadere qualcosa a Torgal, grideremo vendetta verso il colpevole», scrive un fan su Twitter, ma non è il solo, visto che sul social network in questione gli apprezzamenti - e i meme- si sprecano.

Nelle fasi successive di Final Fantasy XVI vedremo il cucciolo crescere fino a diventare un vero e proprio cane da battaglia, in grado di unirsi al nostro party per aiutare Clive in battaglia.

Alcune settimane fa Altai Kimochi, streamer e fan della saga, aveva osservato che l’etimologia del nome Torgal potrebbe essere di origine norrena: “tor” si riferisce a “Thor” mentre “gal” equivale a protettore.

Restando in tema, in attesa della recensione, di recente abbiamo avuto la possibilità di provarlo in anteprima: nel nostro provato vi abbiamo raccontato che «lo scontro tra Eikon da noi visto è stato visivamente incredibile e, benché ci sia sembrato un po’ troppo semplificato a livello di meccaniche, la sua parte visiva, che mira a una spettacolarità da grande blockbuster cinematografico, ci ha lasciati a bocca aperta».

Per concludere, vi consigliamo anche di recuperare il nostro ultimo SpazioGames Originals in cui vi raccontiamo la storia delle evocazioni della serie.