Final Fantasy XVI è già completo al lancio: niente patch day-one!

Tutto il team di Final Fantasy XVI ha lavorato duramente per garantire all'ultimo capitolo della saga un lancio di tutto rispetto, arrivando perfino ad abbandonare l'ormai consueta patch day-one, ormai diventato uno standard tra i giochi di ultima generazione.

L'ultima fatica di Square Enix è sicuramente una delle produzioni videoludiche più attese di tutto il 2023 (potete prenotare il bundle con PS5 su Amazon), motivo per il quale l'ultimo annuncio arrivato dagli sviluppatori nelle scorse ore rappresenta un'eccellente notizia per chi non vede l'ora di buttarsi in azione.

Advertisement

In un'intervista rilasciata a Game Informer, il director Hiroshi Takai ha infatti confermato che Final Fantasy XVI non avrà alcun aggiornamento al lancio: il team di sviluppo non sta lavorando ad alcuna patch correttiva da scaricare al day-one.

Di conseguenza, i giocatori potranno divertirsi subito dopo aver acquistato e installato il gioco sulle proprie console PS5, senza alcun download aggiuntivo.

Ma come mai Square Enix ha deciso di rinunciare a quella che è ormai una tradizione ben consolidata del gaming moderno, soprattutto quando si tratta di tripla-A?

Nell'intervista, il director Takai svela che sia lui che il producer Naoki Yoshida ritengono che un gioco «dovrebbe essere pronto fin dal lancio», anche tenendo in considerazione che non tutti gli utenti possono avere necessariamente accesso a una connessione internet.

Il team si è dunque detto già fiducioso che il livello di qualità offerto è tale da non rendere necessario alcun download aggiuntivo, ma Hiroshi Takai ha comunque confermato che gli sviluppatori stanno ancora cercando potenziali bug gravi che potrebbero essere risolti.

Di conseguenza, al lancio la situazione potrebbe anche cambiare, ma a meno che non vengano ritrovati degli errori così gravi da rendere necessario modificare i loro piani, Square Enix si è detta convinta di poter garantire la migliore esperienza possibile fin dal day-one e senza aggiornamenti.

Nelle scorse giornate abbiamo avuto la possibilità di testare Final Fantasy XVI in anteprima per ben 4 ore di gioco: ve le abbiamo raccontate nel dettaglio nel nostro video provato.

Anche i fan potranno avere presto l'opportunità di provarlo prima del lancio: è stata infatti confermata la demo gratis in arrivo, che si concentrerà sull'adolescenza del protagonista Clive.

Nel frattempo, si comincia già a pensare a quale potrebbe essere il futuro "Final Fantasy 17", che a differenza dei capitoli precedenti potrebbe decidere di abbandonare la denominazione numerica.