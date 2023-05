Final Fantasy 17 si farà? Forse sì, ma potrà cambiare nome

La saga di Final Fantasy è diventata gargantuesca e, proprio per questo, può risultare dispersiva e confusionaria per un nuovo giocatore.

Già il fatto che sia arrivata a ben sedici capitoli spin-off esclusi, il prossimo lo trovate su Amazon in preordine, la rende una saga ben lontana dall'idea di quella fantasia finale da cui è nata.

Un franchise con una lunghissima storia che è stata rievocata di recente dalla Pixel Remaster, che come spesso accade in questi casi è finita subito vittima dei bagarini.

E che continuerà stoicamente con Final Fantasy XVI in tutto il mondo. Almeno in quasi tutto il mondo, visto che il titolo è stato bandito da una nazione.

In occasione delle ultime anteprime, Naoki Yoshida e Hiroshi Minagawa stanno concedendo ovviamente molte interviste in cui stanno comunicando molti dettagli e informazioni inedite.

Ai microfoni di GQ, i due responsabili di Final Fantasy XVI hanno fatto una riflessione importante proprio sulla natura stessa della saga: i suoi numeri.

Quel "16" può mandare in confusione i nuovi giocatori che si approcciano al franchise di Final Fantasy, come spiega Yoshida:

«Molti giocatori lo conosceranno e lo guarderanno come un fumetto in cui devi leggere dall'inizio per sapere cosa sta succedendo ora. È difficile per il marketing perché per ogni titolo numerato che pubblichiamo nella serie, dobbiamo parlarne dicendo "Va bene, non devi giocare il resto".»