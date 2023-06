Final Fantasy XVI avrà DLC post-lancio? Risponde Yoshida

Final Fantasy XVI è stato pensato fin da subito come un'esperienza già completa e senza buchi di trama fin dal day-one, ma anche per l'ultima attesissima esclusiva PS5 potrebbe esserci spazio per ulteriori espansioni post-lancio.

Il sedicesimo capitolo della saga uscirà ufficialmente da questo mese (potete prenotarlo su Amazon) ed è indubbiamente uno dei giochi più attesi dell'anno, in particolar modo dai fan con una console PlayStation dato il suo status di esclusiva console.

Il producer Naoki Yoshida aveva già chiarito che non aveva alcuna intenzione di frammentare l'episodio in più contenuti aggiuntivi, non ripetendo dunque l'errore commesso da FFXV. Tuttavia, questo non significa che il gioco non vedrà alcun DLC.

In un'intervista rilasciata su ASCII (via ComicBook), Yoshi-P svela infatti che il team di Square Enix potrebbe seriamente pensare a nuovi contenuti aggiuntivi in base alla risposta del grande pubblico:

«Prima di tutto rilasceremo il gioco: se riceveremo feedback positivi, prenderemo in considerazione l'idea di fare qualcosa al riguardo».

Il producer ha sfruttato l'occasione per ricordare che l'intento del team di sviluppo è sempre stato quello di realizzare un gioco completo fin dal lancio, in cui all'interno del prodotto sono già inclusi tutti i contenuti necessari per godersi al 100% la storia e il gameplay.

Tuttavia, se la risposta del pubblico dovesse essere particolarmente positiva, Square Enix potrebbe prendere in considerazione l'idea di espandere ulteriormente l'avventura con DLC aggiuntivi, senza andare a frammentare la storia originale ma semplicemente approfondendo determinati aspetti.

Nella stessa intervista con il portale giapponese, Yoshida ha anche rivelato che inizierà ufficialmente i lavori sulla versione PC dopo il lancio dell'edizione PS5, confermando a tutti gli effetti il porting in arrivo.

Final Fantasy XVI intende riuscire a proporre anche i 60fps fissi, ma si tratta di una sfida ardua: il director Takai ha infatti ammesso che potrebbero esserci diversi cali, anche utilizzando la modalità prestazioni.