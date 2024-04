Final Fantasy VII Rebirth, la nuova patch farà contenti i cacciatori di trofei

Square Enix ha annunciato l'arrivo imminente di una nuova patch per Final Fantasy VII Rebirth che farà felici i fan che amano collezionare trofei, dopo che uno degli ultimi aggiornamenti aveva causato non pochi problemi.

Come vi avevamo segnalato proprio pochi giorni fa, un recente update ha impedito di collezionare il relativo Trofeo di Platino, creando non poca frustrazione tra i fan che amano finire al 100% i loro videogiochi preferiti.

Proprio nelle scorse ore, Square Enix ha ufficialmente confermato questo problema, segnalando ai fan che presto potranno aggiornare le loro copie di Final Fantasy VII Rebirth (lo trovate in sconto su Amazon) e collezionare il loro meritato premio.

Sull'account ufficiale su X dedicato a Final Fantasy VII, Square Enix ha confermato che l'errore riguarda la missione secondaria "Can't Stop Won't Stop", che attualmente non riesce a monitorare correttamente i progressi degli utenti.

Gli sviluppatori si sono scusati del problema, annunciato che il bug sarà ufficialmente risolto nella prossima patch ufficiale, attualmente ancora senza una data d'uscita.

Dato che gli autori sembrano ancora al lavoro per risolvere definitivamente il problema, non dovremmo aspettarci un nuovo aggiornamento semplicemente nelle poche ore, ma se tutto andrà bene potrebbe arrivare già nel corso della prossima settimana, o al massimo in due settimane — almeno secondo le nostre ipotesi.

Difficile infatti immaginare che possa volerci più tempo per rilasciare questo aggiornamento, a meno che Square Enix non abbia in mente di introdurre ulteriori novità più importanti per la prossima patch di Final Fantasy VII Rebirth.

Chiaramente vi terremo informati sulle nostre pagine non appena sarà disponibile per il download la nuova patch, ma per il momento i cacciatori di trofei potrebbero volersi prendere una pausa.

In attesa che arrivi la nuova patch, vi ricordiamo che Square Enix ha già confermato di essere già nelle fasi iniziali di produzione per la parte 3 di Final Fantasy VII Remake: confermato anche il ritorno del compositore Nobuo Uematsu, che tornerà a regalarci tracce musicali indimenticabili.