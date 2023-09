Final Fantasy VII Rebirth, novità in vista? PlayStation lancia indizi

Forse è quasi arrivato il momento di tornare a vedere Final Fantasy VII Rebirth in azione: l'attesa produzione di casa Square Enix potrebbe essere protagonista di un evento di casa PlayStation, stando agli ultimi curiosi indizi.

L'ultima volta che il sequel di FFVII Remake (lo trovate su Amazon) si è mostrato in azione è stato durante la Summer Game Fest, con uno spettacolare trailer gameplay che si prepara a riportarci in compagnia di Cloud e di tutti i suoi compagni.

Nonostante non sia ancora arrivato alcun ulteriore annuncio ufficiale da Sony o Square Enix, molti fan sono convinti che stia ancora bollendo in pentola qualcosa e che potremo presto rivedere il sequel in azione con una nuova presentazione.

Su ResetEra segnalano infatti un post molto criptico arrivato dall'account X di PlayStation Germany, dove si avvisa i fan di tenere d'occhio novità su Final Fantasy VII Rebirth:

«Abbiamo saputo che questo è il momento perfetto per aggiungere Final Fantasy VII Rebirth alla vostra wishlist».

Cannot get Twitter oembed

La divisione tedesca di PlayStation ha fatto lo stesso curioso riferimento anche a Stellar Blade, esclusiva in arrivo su PS5 e che potrebbe essere, insieme a Final Fantasy VII Rebirth, uno dei protagonisti di questo nuovo misterioso evento.

L'ipotesi più plausibile sembrerebbe una presentazione dedicata al Tokyo Game Show 2023, che si svolgerà dal prossimo 21 settembre: vedremo se Sony sta effettivamente programmando un evento speciale o se arriveranno novità direttamente dall'evento.

Ovviamente, in assenza di informazioni più chiare e specifiche, dobbiamo invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni e di moderare l'entusiasmo fino a ulteriori comunicazioni.

Vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più: nel frattempo, abbiamo fatto il punto su Final Fantasy VII Rebirth e su cosa è possibile aspettarci in un nostro speciale dedicato.

Se volete ingannare l'attesa, da pochi giorni è già disponibile l'ultimo spin-off mobile di Final Fantasy VII: stando ai primi numeri, Ever Crisis è già un successo.