Final Fantasy VII Remake Part 3 è già entrato in piena produzione

Sembra proprio che i lavori sulla terza parte di Final Fantasy VII Remake stiano procedendo esattamente come previsto, con Square Enix che è già entrata in piena fase di produzione.

Nelle scorse settimane erano arrivate conferme su un'accelerazione dei lavori per rendere Final Fantasy VII Remake Part III pronto il prima possibile sul mercato, ma poche ore fa è arrivata una nuova conferma molto importante per l'ottimo lavoro svolto fino a questo momento.

Come segnalato da 4Gamer (via GamesRadar+), Naoki Hamaguchi e Yoshinori Kitase hanno partecipato a un seminario durante la conferenza G-CON 2024, confermando di aver già finalizzato la trama principale e alcuni concept chiave della produzione.

Di conseguenza, il director e il producer di Rebirth (che trovate su Amazon) hanno di fatto confermato che la terza parte di Final Fantasy VII Remake può essere considerata in piena produzione.

Ovviamente gli sviluppatori non sono voluti entrare troppo nei dettagli, ma hanno chiarito che Part III offrirà una maggiore esplorazione delle mappe, così da distinguerlo appropriatamente da Rebirth.

Per farlo verrà introdotta l'aeronave pilotabile per esplorare il mondo: un dettaglio che era già stato svelato a inizio anno ma che, grazie alle ultime dichiarazioni, si conferma come una delle novità più importanti di questo nuovo capitolo.

Kitase spiega che l'intenzione è quella di permettere ai giocatori di esplorare liberamente la mappa di gioco, senza implementare "trucchi" che possano limitarne la giocabilità.

A questo punto non possiamo fare altro che attendere con fiducia ulteriori aggiornamenti sulla terza parte della trilogia di Cloud e compagni, che dovrebbe concludere definitivamente l'arco narrativo iniziato con Remake.

A tal proposito, ricordiamo che il co-director aveva già anticipato una potenziale data importante per avere dettagli più approfonditi sulle meccaniche di gioco: con buona probabilità, sarà necessario attendere fino a settembre 2025.

Considerando che Square Enix mira a dare «nuove soddisfazioni» ai fan del gioco originale, potrebbe valere la pena di pazientare i giusti tempi.