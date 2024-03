C'è un bug che impedisce di platinare Final Fantasy VII Rebirth

Se siete tra coloro che amano collezionare i Trofei all'interno dei videogiochi, Final Fantasy VII Rebirth potrebbe avervi messo involontariamente i bastoni tra le ruote.

Secondo quanto riferito da Kotaku e da VGC, infatti, un recente aggiornamento del gioco (la versione 1.020, per la precisione) ha introdotto un bug che impedisce di sbloccare il Trofeo di Platino, e di conseguenza di "platinare" il titolo di casa Square Enix, almeno fino a quando non arriverà un fix per sistemare la cosa.

Il bug impedisce infatti di sbloccare uno dei Trofei che si ottengono completando una side-quest — quella che vi richiederà di battere il punteggio più alto nel simulatore arcade di G-Bike.

Anche facendolo, il Trofeo dedicato non viene più sbloccato e questo significa che vi mancherà sempre quell'obiettivo per poter ottenere il Trofeo di Platino (che prevede di aver ottenuto tutti gli altri, per essere assegnato).

Per fortuna se avete il gioco in edizione fisica (la trovate su Amazon) c'è una soluzione: disinstallare il gioco e giocarci senza installare gli aggiornamenti, in modo che il difetto non venga introdotto con la patch, che era stata lanciata lo scorso 20 marzo.

Se, invece, possedete FFVII Rebirth in edizione digitale, purtroppo l'unica alternativa è aspettare che Square Enix sistemi il problema con un ulteriore aggiornamento, permettendo a tutti di sbloccare il Trofeo corretto una volta completata side-quest citata, e così di ottenere poi il Platino.

La segnalazione di Kotaku è stata accompagnata da quelle di numerosi appassionati, che già dal 22 marzo avevano iniziato ad avvisare gli altri di non scaricare la patch, per evitare i problemi ai Trofei. «È successo anche a me» scrive uno citato dal sito, «è letteralmente l'ultima cosa che mi è rimasta da fare nel gioco, prima di completare la mia prima run. È davvero fastidioso...».

Speriamo che, a fronte delle tante segnalazioni, Square Enix possa diffondere presto una patch correttiva per rendere il bug solo un lontano ricordo. Intanto, potete approfondire la conoscenza con FFVII Rebirth dando un'occhiata alla nostra video recensione.