Final Fantasy VII, il terzo capitolo del remake potrebbe avere un nome

Square Enix è al lavoro su Final Fantasy VII Rebirth, sebbene ora sarebbe emerso il presunto titolo del terzo capitolo della trilogia.

L'atteso seguito di Final Fantasy VII Remake (trovate l'edizione Intergrade a prezzo davvero basso su Amazon) proseguirà infatti la storia di Cloud, Barret e soci.

Advertisement

L'ultimo filmato ha mostrato il gioco in azione, ma a quanto pare i fan vogliono già sapere come andrà a finire la storia.

Ora, come riportato anche su Reddit, il gioco sarebbe entrato in pre-produzione con l'assistenza di metà del team di sviluppo principale e dovrebbe chiamarsi Final Fantasy VII Reborn.

Il resto del team di sviluppo starebbe ancora perfezionando Rebirth prima della sua uscita, sebbene alcune musiche del terzo gioco sarebbero già state registrate e sono attualmente in attesa di essere masterizzate in uno studio esterno in Giappone.

Importante menzionare che "One Winged Angel" è stata registrata ed elencata più volte, il che significa che potenzialmente ci sono diverse versioni della traccia che saranno utilizzate in Reborn.

Ma non solo: tutti gli scenari di gioco sarebbero completi e si baserà ovviamente sulla tecnologia utilizzata in Remake e Rebirth. Non è stata resa noto una data di uscita, ma è stato menzionato un calendario provvisorio per il quarto trimestre del 2025.

Tutte le informazioni leakate di cui sopra sono state raccolte da un dipendente anonimo di Square Enix che ha confermato di lavorare attualmente nel dipartimento di Narrative Design.

Staremo a vedere se questi dettagli (al momento da prendere con le pinze) troveranno conferma nelle prossime settimane, anche se al momento è sicuramente troppo presto per parlarne approfonditamente.

Ricordiamo che GameStop ha aperto finalmente i preorder di Final Fantasy VII Rebirth: Deluxe Edition, al cui interno trovate proprio una statuina dedicata a Sephiroth. Prenotatela ora per riceverla comodamente a casa vostra.

Ma non solo: alcune settimane fa abbiamo avuto modo di provare il gioco: leggete la nostra anteprima.