Final Fantasy VII Ever Crisis è vicino: annunciata la data d'uscita

Gli amanti dell'universo (ormai sterminato) di Final Fantasy VII non dovranno aspettare molto, prima di mettere le mani su una nuova release per il franchise-nel-franchise di casa Square Enix: il publisher giapponese, infatti, ha annunciato proprio in queste ore che il suo Final Fantasy VII: Ever Crisis è ormai vicinissimo all'uscita, appena fissata per il 7 settembre 2023.

La notizia, confermata su Twitter (o X, come preferite) dal publisher si è accompagnata anche al fatto che da ora potete pre-registrarvi sul sito ufficiale, in modo da essere pronti per il momento in cui il gioco arriverà su iOS e Android.

Advertisement

Release Date Announcement!



FINAL FANTASY VII EVER CRISIS will be officially released on iOS and Android on September 7 2023! Don't forget to pre-register now!



Pre-registration: https://t.co/k7x3hnUBgF #FF7EC #FF7EverCrisis #FF7 pic.twitter.com/5GLzXA2LGN — FINAL FANTASY VII EVER CRISIS_EN|FF7EC (@FFVII_EC_EN) August 10, 2023

In precedenza, il gioco era stato lanciato in una fase di test closed beta, durante il quale gli sviluppatori hanno raccolto numerosi feedback: le cose, si direbbe dal sondaggio ufficiale, sono andate bene. Ben il 78% dei giocanti ha affermato che «voglio assolutamente giocarci», in merito a quando l'uscita sarebbe diventata definitiva.

Inoltre, tra i feedback forniti dagli utenti ci sono stati commenti sulla grafica, ritenuta «impressionante per un gioco mobile» e anche lodi per il fatto che il gioco permetta di «sentire pienamente il mondo e le atmosfere di Final Fantasy VII».

Effettivamente, è proprio questa l'idea alla base di Ever Crisis: il titolo in questione vuole infatti raccontare in modo episodico gli eventi dell'originale Final Fantasy VII, portandoli in formato smartphone/tablet. Sappiamo che l'esperienza finale includerà anche degli acquisti in-game e quindi microtransazioni, ma siamo in attesa di capire come il modello di monetizzazione sarà strutturato.

«Quasi il 90% di coloro che hanno partecipato ai test e al sondaggio ha dato un punteggio di soddisfazione di cinque o quattro stelle, nonostante la versione del gioco in closed beta presentasse dei bug che necessitavano di correzioni» ha sottolineato Square Enix, piuttosto soddisfatta per l'accoglienza avuta dal gioco durante i test.

Vediamo come se la caverà, ora, con la release finale. Dopotutto, Final Fantasy VII è un nome che non passa mai di moda e il prossimo anno vedremo da vicino anche Rebirth, la seconda parte del lavoro di remake che è in arrivo su PS5. In precedenza, abbiamo anche assistito al ritorno di Crisis Core – che trovate su Amazon e abbiamo recensito sulle nostre pagine.

Certo, il precedente esperimento mobile non è andato molto bene, ma va detto che creare un battle royale nel mondo di FFVII (il gioco si chiamava The First Soldier e, come immaginerete, non ha avuto una vita di rose e fiori) è stato... audace. Nel bene e soprattutto nel male.

Speriamo che Ever Crisis sia di altra pasta: le premesse suggeriscono di sì.