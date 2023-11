Il "remake" gratis di Final Fantasy VII sta arrivando su PC

Dopo un lancio di successo sui dispositivi mobile, il nuovo "remake" gratuito di Final Fantasy VII sembra finalmente pronto a sbarcare su PC, a giudicare dall'apertura di una pagina Steam ufficiale.

Square Enix aveva già annunciato l'intenzione di lanciare su PC il suo ultimo adattamento Ever Crisis, pur senza svelarne alcuna data d'uscita ufficiale.

Il publisher giapponese ha dimostrato di credere fortemente nell'universo narrativo del suo settimo capitolo, soprattutto alla luce del successo ottenuto con Final Fantasy VII Remake (lo trovate su Amazon): questa offerta risponde dunque ai giocatori più nostalgici che non vogliono smettere di rivivere le avventure di Cloud e compagni.

Come segnalato da Noisy Pixel, al momento è stata aperta soltanto una pagina Steam ufficiale, ma anche in questo caso non vi è alcuna data d'uscita ufficiale: viene solo segnalato che Final Fantasy VII Ever Crisis è "In arrivo".

Gli sviluppatori hanno già annunciato che ci sarà la possibilità di trasferire i propri dati dalle versioni mobile: non è ancora chiara la portata di questa condivisione, ma è plausibile immaginare che potranno essere mantenuti i progressi svolti fino a quel momento, oltre alla probabile introduzione della cross-save progression.

Ricordiamo che si tratta di un "remake" molto ambizioso, dato che intende narrare nuovamente tutta la storia di Final Fantasy VII, non solo con il capitolo originale ma anche con i suoi relativi spin-off: al momento è possibile giocare l'arco narrativo di Midgar, ma nei prossimi mesi arriveranno nuovi aggiornamenti.

Ovviamente vi terremo informati sulle nostre pagine non appena il download su PC di Final Fantasy VII Ever Crisis sarà effettivamente disponibile: l'apertura di una pagina Steam ci fa pensare che il lancio sia imminente.

Ricordiamo che il lancio mobile si è già rivelato un grande successo: a poche ore dal lancio erano già stati celebrati ben 2 milioni di download.

Se siete curiosi di scoprirne di più su questo capitolo gratuito, in attesa del download PC, vi lasciamo alla nostra recensione dedicata.