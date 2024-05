Final Fantasy VI rivive letteralmente grazie alle IA

I fan non hanno mai dimenticato uno degli episodi più amati della saga di Final Fantasy: stiamo parlando di Final Fantasy VI.

Lasciando da parte Final Fantasy VII Remake (trovate l'edizione Intergrade su Amazon) il sesto capitolo è rimasto nel dimenticatoio.

Se del resto Yoshinori Kitase ha menzionato che esistono tanti dipendenti di Square Enix che sono appassionati di Final Fantasy VI, di un remake del classico nemmeno l'ombra.

Ora, però, come riportato anche da Wccftech, lo YouTuber giapponese Touya ha lavorato a una riproduzione live-action grazie alle IA del sesto capitolo della serie.

Il progetto è davvero di altissima qualità, tanto che è difficile distinguerlo da un vero video con attori in carne e ossa.

Personaggi iconici come Terra, Edgar, Locke e Kefka sono ricreati in modo davvero molto fedele. Trovate il filmato poco sopra, nel player dedicato.

Come già accennato poco sopra, un vero e proprio remake di Final Fantasy VI non è ancora stato annunciato, anche se il gioco ha ricevuto diverse versioni nel corso degli anni.

Tra queste, una versione per la piccola Game Boy Advance con contenuti aggiuntivi, una edizione per dispositivi mobili e la Pixel Remaster.

Quest'ultima, in particolare, introduce alcuni miglioramenti visivi fedeli alla versione originale per SNES, una colonna sonora riarrangiata e alcune funzionalità aggiuntive (l'abbiamo recensita qui).

Si spera che, una volta completato il progetto dei remake di Final Fantasy VII, il cui ultimo capitolo è andato bene ma non benissimo, Square possa finalmente rispolverare il sesto capitolo della sua serie più famosa.

Chissà che a breve qualcosa si possa finalmente muovere nella giusta direzione.

Del resto, è anche vero che è un momento difficile per Square Enix, la quale ha già fatto fronte a 22,1 miliardi di yen - ossia circa 140,9 milioni di dollari - in perdite per abbandono di contenuti, che poco non è.