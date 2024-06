Final Fantasy Tactics compie 27 anni e c'è una "sorpresa"

Final Fantasy Tactics è lo storico SRPG uscito su PSOne ormai 27 anni fa, da molti considerato un cult assoluto.

Mettendo da parte Final Fantasy 7 Remake (trovate l’edizione Intergrade su Amazon), sono in molti quelli che vorrebbero rivedere lo spin-off tattico della saga.

Advertisement

A giugno dello scorso anno erano emersi alcuni indizi circa il remaster di Final Fantasy Tactics, sebbene ad oggi ancora nessuna conferma.

Lo stesso creatore della serie Yasumi Matsuno ha rivelato che non ci sarebbero piani per il remaster di Tactics, sebbene ora proprio Matsuno ha deciso di fare un gradito "omaggio" alla community.

Come riportato anche su ResetEra, per il 27° anniversario di Final Fantasy Tactics, Yasumi Matsuno ha pubblicato sui social delle immagini molto particolari.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Si tratta infatti di alcuni screen del prototipo del gioco prima che diventasse quello che i fan hanno imparato ad amare col tempo.

Questa versione di Tactics appare sensibilmente diversa rispetto a quella uscita poi nei negozi americani e giapponesi (il gioco, infatti, non fu lanciato originariamente in Europa).

Il gioco ha ricevuto il plauso della critica da parte di riviste e siti web dei tempi ed è diventato un classico di culto sin dalla sua uscita.

Il mondo di Ivalice è stato l'ambientazione di molti altri titoli targati Square, tra cui altri capitoli della serie Tactics, Vagrant Story e Final Fantasy XII del 2006.

Una versione migliorata di Final Fantasy Tactics, Final Fantasy Tactics: The War of the Lions, è stata pubblicata nel 2007 come parte del progetto Ivalice Alliance.

Ricordiamo in ogni caso che Jason Schreier, giornalista di Bloomberg, ha reso noto alcuni giorni fa che il remaster di Final Fantasy Tactics è reale ed è attualmente in lavorazione.

Infine, per i nostalgici di Tactics, sappiate che c’è un videogioco per Nintendo Switch che nel frattempo potrà placare la vostra fame di strategia (lo dovreste conoscere molto bene).