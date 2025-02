Final Fantasy IX Remake esiste ed è «in sviluppo», secondo un insider

Tra i remake più chiacchierati e desiderati dai fan c'è sicuramente Final Fantasy IX: le ultime piccole conferme al riguardo arrivarono dopo un leak del database di Epic Games Store, ma Square Enix non ha mai confermato nulla al riguardo.

Da parte del publisher giapponese è infatti emerso un profondo silenzio fin dalle prime voci di corridoio emerse diversi anni fa, ma un affidabile insider potrebbe averne confermato la reale esistenza.

Alcuni utenti hanno infatti domandato NateTheHate, che ha recentemente anticipato correttamente diverse informazioni come numerosi dettagli e il reveal su Nintendo Switch 2, se effettivamente Final Fantasy IX Remake fosse in sviluppo o magari fosse stato cancellato internamente.

In un post pubblicato sul proprio profilo X (via Tech4Gamers), l'insider conferma che il remake di Final Fantasy IX è «attivamente in sviluppo», ma la community non dovrebbe attendersi alcun lancio nel 2025.

Secondo NateTheHate potremmo invece aspettarci un debutto nel corso del 2026, anche se si tratta in questo caso solo di una sua ipotesi e non di una sua vera indiscrezione.

Questo significherebbe che il remake potrebbe uscire prima ancora che si concluda la trilogia di Final Fantasy VII e a poca distanza di tempo da Rebirth (che trovate su Amazon), ma anche che la produzione sarebbe ormai arrivata a una fase abbastanza avanzata.

NateTheHate conferma che gli stessi piani sono validi anche per Final Fantasy Tactics Remaster, altro titolo di cui si sarebbe scoperta l'esistenza, insieme al remake del nono capitolo, grazie all'ormai celebre megaleak di Nvidia.

Come sempre vi invito comunque a prendere il tutto con le dovute precauzioni: sebbene le indiscrezioni dell'insider si siano rivelate spesso esatte, non possiamo sapere con certezza quali siano i veri piani di Square Enix.

Monitoreremo comunque come sempre tutti gli ultimi sviluppi, tenendovi prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più in merito.