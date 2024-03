Final Fantasy 9, il presunto remake sarà "modesto"

Una nuova indiscrezione sul presunto remake di Final Fantasy 9 è emersa online con alcuni dettagli sul progetto, tra cui la notizia che sarà più piccolo e "modesto" rispetto al remake di Final Fantasy 7.

Se avete giocato a Final Fantasy 7 Rebirth sapete benissimo di qualche qualità generale parliamo.

Non aspettatevi quindi questo tipo di remake da Final Fantasy 9, progetto di cui si parla da mesi, e ciò pare sia dovuto al fatto che PlayStation non è coinvolta in alcun modo nello sviluppo.

La nuova voce di corridoio proviene da "Silknigth", un utente di X/Twitter che sta guadagnando spazio negli ultimi tempi dopo che un paio di sue fughe di notizie si sono rivelate vere (via ComicBook).

Secondo Silknigth, l'idea del remake di Final Fantasy 9 è di essere il più fedele possibile al gioco originale.

Non è dato sapere se questo sia stato il risultato di restrizioni di investimenti sul progetto o altro. Ciò che è certo è che il remake sarà a quanto pare molto più modesto del rifacimento di Final Fantasy 7 in termini di budget.

Inoltre, si afferma che originariamente il remake era previsto per Nintendo Switch, presumibilmente come esclusiva.

Anche questo potrebbe spiegare l'approccio più modesto e autentico al remake, dato che la Switch non sarebbe in grado di gestire un remake AAA del gioco con tutti i crismi visti in Final Fantasy 7.

A tal fine, si suggerisce che il gioco potrebbe essere ora un gioco per Nintendo Switch 2.

«Da quello che so, l'idea principale è un remake il più possibile fedele all'originale, e sicuramente molto più modesto di Final Fantasy 7 in termini di budget», sostiene il leaker.

«Non sono a conoscenza dei cambiamenti avvenuti nel tempo, ma in origine era previsto addirittura per Nintendo Switch. Forse il progetto è stato ridimensionato per la prossima console di Nintendo».

L'indiscrezione si conclude con l'affermazione di Silknigth che «non si aspetta nulla di ufficiale nel breve termine». In altre parole, non aspettiamoci di vedere il gioco quest'anno.

In attesa di tutte le conferme ufficiali del caso, la nostra recensione relativa alla versione Switch del nono capitolo originale della serie la potete leggere a questo indirizzo.

Ma non è tutto: parlando ancora di classici senza tempo, diversi mesi fa vi avevamo riportato nuovi indizi sul possibile arrivo di una remastered di Final Fantasy Tactics, un altro classico immortale.