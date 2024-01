Final Fantasy 7 Remake gratis grazie al Twin Pack

L'uscita di Final Fantasy VII Rebirth è vicina, ma a quanto pare Square Enix ha deciso di dare modo ai fan di recuperare il remake e il sequel in un unico pacchetto.

Il prossimo capitolo (che potete prenotare su Amazon) proseguirà la storia di Cloud e compagni vista nel primo remake.

Del resto, di recente il nuovo trailer ad alto tasso di epicità ci ha preparati all'avventura.

Ora, dopo la notizia che Final Fantasy VII Remake potrebbe finalmente arrivare su Xbox, il gioco verrà venduto in un Twin Pack contenente anche il nuovo Rebirth.

Come riportato anche da The Gamer, potete ottenere Remake in forma gratuita semplicemente preordinando la vostra copia di Rebirth.

Ottenere una copia gratuita di Remake è semplice: si tratta di scegliere il Twin Pack Remake/Rebirth piuttosto che preordinare Rebirth e acquistare Remake separatamente.

Il Twin Pack costa 99,99 euro, lo stesso prezzo di un pre-ordine di Rebirth in Digital Deluxe Edition, il che significa che potete anche prendere il pacchetto da due giochi e ricevere Remake gratis.

Si tratta quindi di un'offerta decisamente particolare, che molti di voi vorranno scegliere per recuperare tutti e due i capitoli. Al momento non è previsto alcun Twin Pack in versione fisica, purtroppo per i collezionisti.

Il Digital Deluxe Twin Pack include:

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE

FINAL FANTASY VII REBIRTH

Mini-colonna sonora digitale

Artbook digitale

Materie di invocazione: Giara magica

Accessorio: Collana restitutiva

Protezione: Bracciale orchidea

Ricordiamo che il sequel di Final Fantasy VII Remake sarà disponibile a partire dal 29 febbraio 2024.

A tal proposito, ha fatto particolarmente scalpore l'annuncio del ritorno di Zack Fair: un personaggio che, secondo quanto dicono gli sviluppatori, sarà «immensamente importante» per motivi di trama.

Per concludere, Square Enix ha da poco pubblicato una nuova breve clip gameplay di Final Fantasy VII Rebirth che ci mostra i viaggi rapidi praticamente istantanei.