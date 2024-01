Final Fantasy 7 arriverà su Xbox? C'è chi ne è convinto

L'uscita di Final Fantasy VII Rebirth è sempre più vicina, ma c'è chi ancora si chiede se il predecessore uscirà anche su Xbox.

Il nuovo progetto di Square Enix (che potete prenotare su Amazon) proseguirà la storia di Cloud e compagni.

Del resto, solo di recente il nuovo trailer altamente cinematografico ci ha preparati all'avventura.

Ora, come riportato anche da The Gamer, secondo il managing editor di Windows Central Jez Corden, Final Fantasy VII Remake potrebbe finalmente arrivare su Xbox.

Remake è sempre stato presentato come un'esclusiva temporale PlayStation, motivo per cui è stato lanciato su PC nel 2022.

Xbox è stata apparentemente esclusa dal progetto, ma Corden afferma di avere «prove provvisorie che ci sono discussioni» sul porting per la piattaforma di Microsoft.

«Forse sia Sony che Square Enix non vogliono togliere smalto a Rebirth annunciando Final Fantasy VII Remake per Xbox, ma credo che succederà», ha spiegato Corden.

Phil Spencer, capo di Xbox, ha discusso questa possibilità in passato. Lo scorso agosto, ha dichiarato che lui e Square hanno avuto delle conversazioni a Tokyo, discutendo dell'impegno dell'azienda nei confronti di Xbox.

Lo stiamo già vedendo con Final Fantasy XIV, che sarà lanciato su Xbox quest'anno dopo oltre dieci anni dall'uscita su PlayStation e quattordici su PC. Spencer ha in ogni caso lasciato intendere che ci sarà dell'altro.

«Ne sentirete parlare ancora», ha detto Spencer in un'intervista a IGN US. «Non ho intenzione di spingerli. Dovranno trovare il loro ritmo. Ma il fatto che si siano impegnati con Xbox è stato davvero importante sia per me che per la community».

Ricordiamo che il sequel di Final Fantasy VII Remake sarà disponibile a partire dal 29 febbraio 2024.

A tal proposito, ha fatto particolarmente scalpore l'annuncio del ritorno di Zack Fair: un personaggio che, secondo quanto dicono gli sviluppatori, sarà «immensamente importante» per motivi di trama.

Per concludere, Square Enix ha da poco pubblicato una nuova breve clip gameplay di Final Fantasy VII Rebirth che ci mostra i viaggi rapidi praticamente istantanei.