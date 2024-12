Final Fantasy 7 Rebirth è stato o no un flop? Arriva la risposta

Nonostante Final Fantasy 7 Rebirth non abbia raggiunto le aspettative di vendita fissate da Square Enix, il produttore Yoshinori Kitase si dice comunque soddisfatto dei risultati ottenuti dal gioco.

Il titolo in questione, che trovate su Amazon, ha dimostrato di avere un buon impatto commerciale e critico, pur con qualche riserva legata alla sua esclusività su PS5.

Questo, senza contare che il gioco è in dirittura d'arrivo anche su PC (scoprite se gira bene sui vostri hardware).

Durante un’intervista a IGN Brazil (via PLS), Kitase ha commentato i risultati di vendita definiti “poveri” da Square Enix.

Tuttavia, ha sottolineato un dato positivo: il gioco è stato riconosciuto tra i tre titoli più venduti nei PlayStation Partners Awards in Giappone, insieme a Black Myth: Wukong ed Elden Ring: Shadow of the Erdtree.

Kitase ha dichiarato: «Essere riconosciuti in questa categoria mi dà la certezza che abbiamo raggiunto un livello significativo.»

Questo risultato rappresenta una nota positiva in un quadro commerciale complesso, evidenziando che il titolo è stato accolto calorosamente almeno in alcuni mercati chiave.

Nonostante il successo relativo, Kitase ha ammesso che i numeri avrebbero potuto essere migliori se il gioco non fosse stato un’esclusiva PS5.

L’idea di rendere Final Fantasy 7 Rebirth accessibile su più piattaforme è un tema ricorrente:

«Con la modernità dei giochi, non possiamo essere esclusivi a una sola piattaforma. Dobbiamo offrire il gioco al maggior numero di giocatori possibile.»

Questo suggerisce che Square Enix potrebbe valutare l’espansione del titolo su altre piattaforme, una mossa che potrebbe aumentare il pubblico e migliorare i risultati di vendita.

Mentre i fan attendono eventuali annunci sul prossimo progetto legato alla saga, di cui vi ho parlato proprio nelle scorse ore, Final Fantasy 7 Rebirth ha comunque lasciato un segno importante nell’industria, sia per la qualità del prodotto che per le sue implicazioni commerciali.