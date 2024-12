Il director di Final Fantasy 16 di nuovo al lavoro

Hiroshi Takai, director di Final Fantasy 16, ha svelato in un’intervista che nel 2025 sarà impegnato su un nuovo progetto non ancora annunciato.

Dopo il gioco uscito nel 2023 (che trovate su Amazon) sembra quindi che ci sia ancora qualcosa da dire.

Pur non potendo rivelare dettagli specifici, le dichiarazioni di Takai hanno acceso la curiosità dei fan, che si sono riversati sui social per fare ipotesi su cosa potrebbe trattarsi (via GameRant).

Su Reddit, le teorie abbondano: alcuni sperano che Takai sia già al lavoro sul prossimo capitolo della serie principale, ossia Final Fantasy 17.

Altri sperano invece in un remake di Final Fantasy Tactics, affidato al talento di Creative Studio 3.

Vero anche che molti credono che un eventuale Final Fantasy 17 non vedrà la luce prima del completamento di Final Fantasy 7 Remake Part 3, attualmente in sviluppo sotto la guida di Naoki Hamaguchi.

Con Takai impegnato su un nuovo progetto e il team di Hamaguchi concentrato su Final Fantasy 7 Remake Part 3, il 2025 si prospetta come un anno cruciale per definire la direzione della serie.

Nonostante il lancio di Final Fantasy 16 e del DLC Echoes of the Fallen nel 2023, la serie ha mantenuto un buon ritmo anche nel 2024.

Ad aprile è stato il turno dell’espansione The Rising Tide che ha introdotto la misteriosa terra di Mysidia e svelato nuovi dettagli su Leviathan the Lost, il leggendario Eikon dell’acqua.

A settembre, dopo oltre un anno dall’uscita su PS5, il gioco è finalmente approdato su PC tramite Steam ed Epic Games Store, includendo entrambe le espansioni.

Infine, l’annuncio di una collaborazione con Bandai Namco ha portato Clive Rosfield nel roster di Tekken 8 come combattente DLC.

Non resta che attendere per scoprire cosa Square Enix ha in serbo per i fan. Tra speculazioni e aspettative, una cosa è certa: il futuro di Final Fantasy non mancherà di sorprendere.