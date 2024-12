La trilogia FFVII Remake arriverà su altre console? «Non possiamo più essere esclusivi»

Si torna a parlare ancora una volta del sempre più probabile addio all'esclusività PS5 della trilogia dedicata a Final Fantasy VII Remake, messa in seria discussione dopo gli ultimi cambi di strategia in casa Square Enix.

Il publisher aveva infatti già sottolineato di voler puntare a futuri lanci su quante più piattaforme possibili, prendendo già provvedimenti in tal senso con le sue ultime uscite più importanti.

E presto potrebbe unirsi al coro anche Final Fantasy VII Remake insieme al sequel Rebirth, a giudicare dalle ultime dichiarazioni di Yoshinori Kitase.

In un'intervista rilasciata a IGN Brasil, tradotta da Final Weapon, il producer spiega infatti che Square Enix è rimasta soddisfatta dalle vendite di Rebirth (lo trovate scontato su Amazon): pur senza aver rilasciato numeri ufficiali, il publisher sottolinea che è stato uno dei videogiochi più venduti del 2024 su PS5.

Tuttavia, nonostante i numeri non siano tecnicamente considerati deludenti, è evidente che la compagnia si aspetta qualcosa di più: Yoshinori Kitase spiega che non ci si può più permettere di trascurare alcuni giocatori.

«Sebbene siamo soddisfatti dall'aver raggiunto un certo numero di vendite, nell'attuale stato moderno dei videogiochi non possiamo più essere esclusivi a una sola piattaforma. Penso che dobbiamo [essere in grado di] offrire il gioco a quanti più giocatori possibili».

Dichiarazioni che inevitabilmente non potranno che stuzzicare l'interesse degli utenti Xbox, ma magari anche dei fan Nintendo in vista dell'imminente reveal del successore di Switch.

Anche il producer sembrerebbe confermare l'imminente cambio di rotta per la trilogia di Final Fantasy VII Remake, anche se ovviamente non vi è ancora alcun tipo di annuncio ufficiale in merito.

PS5 potrebbe dunque dover rinunciare ben presto a una delle sue esclusive più importanti, ma vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più in merito.

Nel frattempo, ricordiamo che il director di Final Fantasy XVI ha già annunciato di essere al lavoro su un nuovo misterioso progetto, ma non è ancora chiaro se si tratti di un capitolo numero diciassette della storica saga o di un videogioco totalmente unico.