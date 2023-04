Final Fantasy Pixel Remaster, il prezzo vola per colpa dei bagarini

Final Fantasy Pixel Remaster è un titolo che ha fatto discutere, subito dopo aver fatto contenti i nostalgici che volevano la saga della fantasia finale tutta per loro, anche per il suo metodo di distribuzione.

A differenza degli altri capitoli della saga, che trovate facilmente su Amazon, la rimasterizzazione tutta pixel ha avuto infatti una modalità di commercio molto particolare.

Già da quando fu annunciata per la prima volta nel 2021, questa collezione ha suscitato ben più di una perplessità da parte della community.

E non è bastata la notizia dell'espansione delle console su cui è stata resa disponibile perché, a conti fatti, adesso Final Fantasy Pixel Remaster è diventato l'ennesimo bersaglio dei bagarini.

Square Enix ha infatti deciso di vendere il pacchetto in edizione fisica in copie molto limitate, causando l'ovvia esplosione del mercato dei bagarini.

Dopo il lancio di Final Fantasy Pixel Remaster su PlayStation 4 e Nintendo Switch lo scorso 19 aprile, e di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione, le versioni fisiche di questi porting sono 1) esaurite rapidamente e 2) lievate di prezzo in maniera esponenziale.

In portali come eBay i prezzi sono decollati e, come potete vedere dal post di Reddit poco più sopra, il titolo può arrivare ad essere venduto anche a quasi $500, con l'edizione da collezione che arriva a quasi $700.

Il grande tema dei bagarini torna alla carica quindi. Persone che, in un modo o nell'altro, riescono ad approfittare di situazioni incresciosce o problematiche. Come per Metroid Prime Remastered di recente, le cui copie fisiche hanno avuto un problema molto simile per Nintendo Switch.

Fortunatamente non dovrebbe succedere per Final Fantasy XVI, la cui uscita dovrebbe filare liscia come l'olio per la gioia dei giocatori, e dei loro occhi.