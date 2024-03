Final Fantasy 17 sarà diretto da Naoki Yoshida? Non è da escludere

Naoki Yoshida è intenzionato a dirigere un altro titolo importante per Square Enix, forse proprio il prossimo Final Fantasy XVII.

Yoshida ha guidato lo sviluppo di Final Fantasy XVI (che trovate su Amazon), oltre al suo lavoro di produttore e direttore del MMORPG Final Fantasy XIV, che riceverà la sua prossima espansione Dawntrail nel corso dell'anno.

Nonostante il lavoro svolto, Yoshida ha dichiarato a Famitsu (via Eurogamer) che vorrebbe dirigere un "prossimo titolo importante".

«Al momento non è ancora deciso, ma se si presentasse l'opportunità di lavorare al prossimo titolo principale, vorrei dirigerlo io stesso», ha dichiarato Yoshida.

«Se dovessi cadere nella trappola di pensare 'posso fare solo un altro titolo', allora potrebbe essere etichettato come qualcosa di strano, come 'il capolavoro di Yoshida', il che non è una bella cosa», ha aggiunto.

«Per esempio, ora ho cinquant'anni e continuo a fare snowboard, e più ne faccio e più divento bravo. Onestamente penso di essere al mio apice in questo momento, non scherzo! Sento di potermi spingere ancora più in là, per cui non mi sono posto un limite».

E ancora: «Non sappiamo cosa ci riserva il futuro, quindi perché non sfidare noi stessi ogni volta? Credo che questo sia un modo migliore di vedere la cosa. Spero di poter fare salti ancora più grandi che non ho mai immaginato».

In precedenza, in un'intervista con Shuhei Yoshida di Sony, Yoshida aveva detto che Final Fantasy XVII avrebbe dovuto essere diretto da qualcuno di nuovo «invece di far gestire il prossimo ai soliti vecchi».

A quanto pare, però, è ancora interessato ad affrontare la sfida in prima persona. Staremo a vedere.

The Rising Tide uscirà in primavera e a cui seguirà Echoes of the Fallen, pubblicato a dicembre.

Restando in tema, dopo i DLC di Final Fantasy XVI non sono previsti altri contenuti, ma Yoshida non ha del tutto escluso dei contenuti futuri.