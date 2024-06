Far Cry 7 potrebbe avere una novità inedita per la serie

A diversi anni dall'uscita dell'ultimo Far Cry, Ubisoft sembra intenzionata a rispolverare il franchise con un settimo capitolo ricco di novità.

Dopo Far Cry 6 (che trovate su Amazon) la serie è in attesa di un rilancio a modo che gli dia nuova linfa.

Advertisement

Se già recenti annunci di lavoro sul sito Ubisoft ufficiale parlavano di assunzioni negli studi canadesi di Toronto, Montreal e Sherbrooke per un gioco descritto come "Far Cry Project", ora ci sono altre novità.

Come riportato da Geekinout, sappiamo che Ubisoft sta sviluppando da tempo un nuovo gioco della saga e che, se le voci sono corrette, dovrebbe uscire nell'autunno del 2025. Ora, sulla base di un'offerta di lavoro, sembra che il gioco possa avere una visuale inedita.

Ubisoft sta cercando un animatore senior di gameplay e la descrizione del lavoro suggerisce la possibilità che Far Cry 7 permetterà ai giocatori di passare dalla prospettiva in prima a quella in terza persona.

Fino ad ora, tutti i Far Cry avevano una prospettiva in prima persona nel gameplay, anche se a volte durante le cinematiche e altri momenti specifici in Far Cry 6, c'era un passaggio momentaneo a una prospettiva in terza persona.

Questo annuncio di lavoro afferma che uno dei compiti dell'animatore è quello di creare sistemi di animazione in prima persona e creare una replica equivalente in terza.

«Dovrai creare sistemi di animazione per il giocatore in prima persona, nonché la replica equivalente (in terza persona)», si legge nell'offerta di lavoro.

La modalità in terza persona è una richiesta frequente di alcuni fan e i dettagli dell'offerta di lavoro lasciano intendere che una modalità specifica0 è possibile: staremo a vedere.

Nell'attesa di scoprirlo, vi lasciamo alla nostra recensione di Far Cry 6, nella quale vi abbiamo reso noto che il gioco ci ha colpito, ma non abbastanza.