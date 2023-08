Fan di Hotline Miami, questa statua è tutta per voi

Non capita spesso di vedere merchandise di Hotline Miami, saga che ha avuto una nutrita schiera di fan che sono orfani di quel mondo così particolare, che ora possono rievocare con la nuova statua di Jacket pubblicata da Devolver Digital.

Tra i videogiochi più iconici di Devolver Digital, che di recente ci ha aggiornato sui videogiochi... rinviati al 2024 in un evento digitale decisamente particolare.

Jacket, il violento personaggio della saga, che trovate su Amazon in un comodo pacchetto, è protagonista del nuovo gadget che l'editore sta lanciando nel suo shop.

«Invita un affascinante killer psicopatico nella tua dimora», dice il publisher nel presentare la bellissima statua da 30cm in resina.

La statua è gia disponibile per il preordine sul sito, dove scopriamo le prime informazioni tra cui il prezzo.

Jacket è nella sua iconica maschera da gallo di Richard, ispirata all'illustrazione di Boneface per l'uscita della Hotline Miami Collection.

Prodotta in collaborazione con Bigshot Toyworks, un'agenzia creativa pluripremiata che si concentra sulla progettazione, lo sviluppo e la produzione di personaggi unici, illustrazioni, giocattoli e oggetti d'arte.

La statua è venduta a £200, circa €230, è sarà spedita a partire da marzo 2024.

Davvero un bel prodotto per un franchise che, come detto, non è così tanto spesso al centro di iniziative promozionali come meriterebbe.

Parlando di statue videoludiche, invece, di recente ci sono stati molti progetti di questo tipo legati a varie serie.

Cyberpunk 2077 accoglie la sua nuova espansione con una statua dedicata, che è puramente decorativa perché non contiene nessun contenuto di gioco.

Mentre la nuova statua di Hot Toys ha addirittura spoilerato prima del tempo un nuovo gadget per Peter Parker in Marvel's Spider-Man 2.

Infine, per un "nuovo classico", Lady Dimitrescu è tornata protagonista di una statua imponente almeno quanto lei, visto che pesa 26kg.