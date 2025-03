Fallout Stagione 2 svela le nuove aree di New Vegas

Il panorama post-apocalittico di Fallout si prepara a trasportare gli spettatori in uno dei luoghi più iconici dell'universo della serie Bethesda.

Dopo una prima stagione che ha conquistato il pubblico di Amazon Prime Video, la produzione si sposta verso le rovine scintillanti di New Vegas, la versione post-atomica della città del peccato che ha fatto da sfondo all'amatissimo capitolo del 2010 (e che trovate su Amazon).

Le riprese della seconda stagione sono già in corso e alcuni filmati trapelati dal set stanno entusiasmando i fan, offrendo un primo sguardo su come la serie interpreterà questa ambientazione leggendaria.

Due video condivisi dall'utente TikTok Onzo1313 hanno recentemente fatto il giro del web, mostrando scorci significativi delle riprese in corso.

Il primo filmato, seppur brevissimo, rivela un'inquadratura della Strip di Vegas con l'inconfondibile insegna del casinò Lucky 38, struttura che nel videogioco è sotto il controllo dell'enigmatico Mr. House.

Il secondo video immortala invece il celebre cartello "Welcome to the Strip", riprodotto con una fedeltà impressionante rispetto alla sua controparte digitale.

Questi leak seguono una serie di altre immagini trapelate negli ultimi mesi che mostrano diverse location iconiche dell'universo di New Vegas.

Tra queste spicca la riproduzione di Dinky il T-Rex, l'emblematica struttura a forma di dinosauro che nel gioco sovrasta un modesto motel ai margini della città.

Altri set identificati nelle immagini leak includono il Rita's Cafe e l'Atomic Wrangler, entrambi luoghi familiari ai giocatori del titolo Obsidian.

Ancora più audace è stato Walton Goggins, interprete del Ghoul, che ha dichiarato senza mezzi termini che la seconda stagione «spazzerà via» la prima. L'attore ha elogiato il lavoro degli sceneggiatori e di tutti gli artisti coinvolti nella produzione, promettendo qualcosa di straordinario e confermando l'impegno del team nel rendere questa nuova avventura indimenticabile.

Amazon Prime Video non ha ancora annunciato una data ufficiale per il debutto della seconda stagione di Fallout, lasciando i fan in trepidante attesa.

L’ipotesi più probabile è che la serie veda la luce nel 2026, visto che le riprese sono sì iniziate da un po' ma c'è stato anche un drammatico stop.