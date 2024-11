Fallout Stagione 2, nel cast un "pezzo" di Mamma, ho perso l'aereo

Macaulay Culkin si è unito al cast della seconda stagione di Fallout, la serie di successo di Prime Video prodotta da Kilter Films.

L'attore, noto per il ruolo di Kevin in Mamma, ho perso l'aereo, interpreterà un personaggio ricorrente descritto come un "genio folle", come riportato in anteprima da Deadline.

Culkin ha recentemente prestato la voce a un personaggio nella serie animata di Prime Video The Second Best Hospital in the Galaxy.

L'attore ha anche avuto ruoli importanti in American Horror Story: Double Feature di FX e in The Righteous Gemstones di HBO.

La serie, basata sull'omonima saga di videogiochi di Bethesda Game Studios (che trovate su Amazon), è in ogni caso ambientata 200 anni dopo un'apocalisse nucleare.

Gli abitanti dei lussuosi rifugi antiatomici sono costretti a tornare sulla superficie, scoprendo un mondo irradiato, complesso e violento.

La prima stagione ha ottenuto un grande successo di pubblico, diventando una delle tre serie più viste su Prime Video, e ha ricevuto 16 nomination agli Emmy, inclusa quella per la miglior serie drammatica.

Il cast di Fallout include già Ella Purnell nel ruolo di Lucy, Aaron Moten come Maximus e Walton Goggins nei panni del Ghoul. Tra gli altri attori figurano Kyle MacLachlan, Moisés Arias e Sarita Choudhury.

La serie è prodotta esecutivamente da Jonathan Nolan, Lisa Joy, Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner. Amazon MGM Studios e Kilter Films producono in associazione con Bethesda Game Studios e Bethesda Softworks.

Non sappiamo quando sarà effettivamente disponibile al pubblico la Stagione 2, ma immagino che ci vorrà meno tempo rispetto alle tempistiche della prima stagione.

Dobbiamo in ogni caso ricordarvi che la data ufficiale non è stata ancora confermata dalla produzione: vi terremo costantemente aggiornati sulle nostre pagine non appena avremo novità in più su Fallout Stagione 2: vi segnaleremo con particolare velocità tutti gli sviluppi del caso.

Restando in tema, gli appassionati di Fallout 4 possono scaricare gratuitamente Let Down City: scopri di cosa si tratta nella nostra notizia dedicata.

Per concludere, quanto conosci la saga di Fallout? Mettiti alla prova con il nostro quiz cliccando qui.