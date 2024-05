Fallout ricreato in Far Cry, perché sì

Fallout sta vivendo un momento d'oro per via della serie TV, al punto che qualcuno ha deciso di ricreare alcuni capitoli del franchise in un altro gioco.

La serie Bethesda (che trovate nel catalogo di Game Pass Ultimate, in sconto su Amazon) è infatti ancora molto apprezzata.

Basti pensare infatti che solo Fallout: New Vegas sta vivendo una seconda giovinezza proprio grazie alla serie TV.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, il bravo Mojo Swoptops ha ricreato luoghi di Fallout 3 e Fallout: New Vegas in Far Cry 5 Arcade. Poco sotto, trovate due filmati abbastanza esplicativi che mostrano il sorprendente risultato finale.

Come ha fatto notare giustamente lo YouTuber, tutte queste scene sono state create interamente nell'editor di Far Cry 5 Arcade, e il risultato non è per niente male, specie se si è fan di Fallout.

In un certo senso, le scene di Fallout 3 e New Vegas possono darci un'idea di come potrebbero essere delle vere e proprie rimasterizzazioni dei giochi in questione.

In ogni caso, questi video sono interessanti se si pensa alle limitazioni che Mojo Swoptops ha dovuto superare.

Sarebbe bello poter mettere le mani su queste "rimasterizzazioni fatte in casa", anche se al momento non è possibile. Ad ogni modo, la cosa non è un problema, visto che ora come ora c'è letteralmente la fila per giocare a New Vegas.

A proposito di Far Cry, invece, pare che il prossimo capitolo della serie uscirà nell'autunno del 2025. Secondo le ultime indiscrezioni, anche questo nuovo capitolo di Far Cry utilizzerà lo Snowdrop Engine.

Infine, stando alle ultime indiscrezioni, pare proprio che Xbox - che come sapete possiede Bethesda a partire dal 2021 - starebbe progettando di rilasciare un altro spin-off di Fallout «prima o poi», con l'augurio di poterne sapere di più al più presto.