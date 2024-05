Fallout: New Vegas è «molto importante» per Bethesda

Fallout: New Vegas è considerato il miglior capitolo della serie da parecchi fan, sebbene a quanto pare neppure Bethesda abbia mai rinnegato il gioco.

Il gioco (che trovate nel catalogo di Game Pass Ultimate, in sconto su Amazon) è ancora oggi uno dei capitoli più apprezzati dell'intera saga.

Vero anche che proprio New Vegas sta vivendo una seconda giovinezza grazie alla serie TV di successo.

Ora, dopo che che il director di New Vegas è tornato di recente a parlare del gioco, svelandone vari retroscena, a discuterne è il boss Todd Howard.

Come riportato anche da TheGamer, durante un'intervista rilasciata a Kinda Funny all'inizio di questa settimana, un fan ha chiesto a Howard se c'è la possibilità che Obsidian e Bethesda tornino a lavorare insieme ora che entrambi gli studi sono sotto l'ala di Xbox.

Howard ha spiegato che non può rivelare i meccanismi interni di Microsoft, ma ha colto l'occasione per ribadire che non ha mai odiato Obsidian per il suo lavoro su Fallout: New Vegas.

Al contrario, Howard ritiene che il titolo sia «molto importante» per Bethesda e che il team che ci ha lavorato abbia fatto «un lavoro incredibile». creando un gioco che significa molto sia per i fan che per lo studio.

Nonostante l'affetto di Howard per Obsidian, non sembra che Bethesda lavorerà presto con lo studio su Fallout.

Secondo quanto dichiarato dal caporedattore di Startmenu Lex Luddy durante l'ultimo podcast di Jeff Grubb su Giant Bomb, Obsidian è piuttosto titubante nell'impegnarsi in qualcosa di così ampio come un nuovo Fallout e preferirebbe continuare a lavorare su giochi di ruolo più piccoli come Avowed e The Outer Worlds.

Ad ogni modo, la cosa non è un problwma, visto che ora come ora c'è letteralmente la fila per giocare a New Vegas.

Vero anche che Xbox, che possiede Bethesda a partire dal 2021, starebbe progettando di rilasciare un altro spin-off di Fallout «prima o poi».