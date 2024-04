Fallout: Miami è ancora vivo, grazie ai fan

Il team al lavoro su Fallout: Miami, ossia una mod per Fallout 4 ambientata a Miami Beach, ha fatto sapere che il fan project è ancora vivo.

Considerando che il quarto capitolo (che trovate su Amazon) è tornato sulla cresta dell'onda, la cosa sorprende solo in parte.

Questo, considerando anche che da poche ore è disponibile l'aggiornamento next-gen del gioco.

Come riportato anche da GamesRadar, Fallout: Miami sta proseguendo la sua corsa.

Per chi non lo sapesse, Fallout: Miami è una conversione totale che punta a ricreare Miami Beach all'interno del mondo post-apocalittico di Bethesda, offrendo nel contempo nuove quest e nemici e garantendo altre ore di divertimento.

I giocatori saranno infatti chiamati a scoprire la verità dietro alcune misteriose scomparse, prendendo parte all’antica battaglia tra Ordine e Libertà. È prevista una missione principale, insieme a nuove secondarie e oggetti, oltre a un cast di personaggi doppiati.

La città in Fallout: Miami sarà suddivisa in diversi distretti, ciascuno dotato di caratteristiche peculiari.

Si tratta di una mod di dimensioni pari a un DLC per Fallout 4, ed è in sviluppo da anni.

La mod completa non ha ancora una data di uscita, ma il team ha pubblicato un nuovo trailer (che trovate poco sopra) che mostra spezzoni work in progress della spiaggia stessa, delle strade degradate e degli interni di diversi edifici, tra cui il Miami Beach Convention Center.

Tutto sommato, nonostante si tratti "solo" di un progetto dei fan, sembra davvero promettente.

Fallout: Miami non è l'unica mod in lavorazione per Fallout 4 in questo momento: Fallout: London avrebbe dovuto essere lanciata all'inizio di questa settimana, ma è stata rinviata a tempo indeterminato a causa del rilascio dell'aggiornamento next-gen.

Del resto, proprio l'update next-gen di Fallout 4 è già disponibile su PC e Xbox, ma non su PS5: Bethesda sta lavorando a una soluzione.